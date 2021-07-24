В компании «Пульс» назвали непрерывное обучение сотрудников залогом успешного развития бизнеса

15 июля руководители и специалисты компании «Пульс» защитили дипломные работы в Высшей Школе Экономики.

Стремительное развитие технологий и изменение структуры профессий в быстро меняющемся мире требуют регулярно наращивать компетенции, на первый план выходит новая модель обучения — lifelong learning — обучение на протяжении всей жизни.

В рамках программы развития кадрового резерва 64 сотрудника из разных подразделений из всех регионов присутствия компании «Пульс» прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление современной коммерческой организацией».

В качестве провайдера дополнительного обучения был выбран Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», где более 20 лет реализуются образовательные программы, позволяющие повысить квалификацию и получить кроссфункциональные знания в области менеджмента, финансов, управления персоналом, бухгалтерского учета, отметили в компании. Программа профессиональной переподготовки кадрового резерва «Пульса» была подготовлена с учетом потребностей рынка на основе успешных отечественных и зарубежных практик. В качестве спикеров выступили как преподаватели НИУ ВШЭ, так и приглашенные топ-менеджеры компаний, имеющие большой практический опыт.

Защита дипломных работ состоялась 15 июля. На защите присутствовали председатель совета директоров компании «Пульс» Эдуард Нетылько, генеральный директор Михаил Сиротин и финансовый директор Татьяна Гетманская. Члены совета директоров отметили высокий уровень дипломных работ, посвященных разнообразным сферам профессиональной деятельности — от кафетерия льгот для сотрудников до создания собственной торговой марки.

«Темы дипломных работ отличаются высокой актуальностью и имеют практическую пользу для бизнеса, многие работы представляют собой готовые проекты стартапов», — прокомментировали руководители компании.

Эдуард Нетылько поблагодарил преподавателей ВШЭ и коллег. Оценивая представленные дипломные работы, он отметил неравнодушное отношение сотрудников к компании и выразил пожелание скорейшей имплементации перспективных идей в бизнес.

Материал партнера: «Пульс»

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