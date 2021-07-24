ЦРПТ поддержал предложение внести в систему маркировки продаваемые онлайн лекарства

Выступающий оператором системы маркировки товаров в России Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) поддержал инициативу Минздрава и Минэкономразвития, чтобы все продеваемые онлайн рецептурные препараты были внесены в систему маркировки «Честный знак», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

«ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак», поддерживает инициативу Минздрава и Минэкономразвития о том, чтобы все участники эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами взаимодействовали с системой маркировки, все продаваемые онлайн препараты были внесены в систему, а каждый этап реализации был зафиксирован в «Честном знаке», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что сегодня почти 100% препаратов, поступающих в гражданский оборот, являются промаркированными.

«Это позволит гарантировать покупателям качество и безопасность приобретаемых в онлайн-сегменте препаратов, а также защитит легальные компании от конкуренции с контрафактной продукцией», — добавили в пресс-службе.

В ЦРПТ также выступили с предложением вместе с Ozon и другими компаниями из сферы онлайн-торговли провести совместный эксперимент по прослеживаемости рецептурных лекарств при дистанционной торговле.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Минздрав и оператор маркировки ЦРПТ рассматривают возможность интеграции информации об электронных рецептах на лекарства в систему маркировки.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение «Честный знак».

gxpnews