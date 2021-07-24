AbbVie объявила результаты анализа четырехлетнего периода исследования III фазы CLL14

Новые данные по результатам исследования CLL14 показали, что фиксированный курс комбинированной терапии препаратом «Венклекста» компании AbbVie с обинутузумабом демонстрирует стабильное поддержание выживаемости без прогрессирования у пациентов с хроническим лимфолейкозом через три года последующего наблюдения после завершения терапии, сообщает компания.

Медиана исследования III фазы CLL14 составляет более четырех лет, или 52,4 месяца: один год терапии и три года последующего наблюдения после завершения терапии. При этом результаты четырехлетнего периода исследования III фазы CLL14 демонстрируют длительную выживаемость без прогрессирования (ВБП) после фиксированного курса терапии венетоклаксом в комбинации с обинутузумабом у пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), ранее не получавших лечение, по сравнению с фиксированным курсом хлорамбуцилом в комбинации с обинутузумабом. У большинства пациентов, получавших венетоклакс в комбинации с обинутузумабом, не отмечалось рецидива в течение трех лет последующего наблюдения после окончания терапии.

«Результаты четырехлетнего периода исследования CLL14 комбинации венетоклакса и обинутузумаба показывают, что у пациентов может сохраняться длительный ответ на терапию без прогрессирования спустя несколько лет после завершения курса лечения»1, — сказал доктор медицинских наук, вице-президент и руководитель глобального подразделения онкологии AbbVie Мохамед Заки.

Через четыре года после рандомизации показатель ВБП для пациентов, получавших препарат «Венклекста» в комбинации с обинутузумабом, составил 74% по сравнению с 35,4% для пациентов, получавших обинутузумаб и хлорамбуцил. Улучшение ВБП наблюдалось во всех группах клинического и цитогенетического риска, включая пациентов с мутацией TP53, делецией 17p и немутированным статусом IGHV.

Кроме того, оценка минимальной остаточной болезни (МОБ) в периферической крови через 30 месяцев после окончания лечения показала, что 26,9% пациентов, получавших препарат в комбинации с обинутузумабом, по-прежнему сохраняли негативный статус МОБ (=2%) у пациентов, получавших венетоклакс в комбинации с обинутузумабом, были пневмония, сепсис, фебрильная нейтропения и синдром лизиса опухоли (СЛО).

«ХЛЛ считается неизлечимым заболеванием и трудно поддается лечению, когда у пациента возникает рецидив. Поэтому ключевой целью терапии является максимально возможное поддержание ремиссии. Четырехлетние результаты исследования CLL14 показывают, что 74% пациентов, получавших комбинацию венетоклакса с обинутузумабом в ходе фиксированного курса терапии, демонстрируют выживаемость без прогрессии (ВБП) через три года после прекращения лечения, – сказал доктор медицинских наук, руководитель исследования CLL14, гематолог-онколог в Университетской больнице Кельна в Германии и врач-исследователь Немецкой группы по изучению ХЛЛ Осман Аль-Сааф. – Эти данные демонстрируют высокую продолжительность ремиссии после 12 курсов лечения у подавляющего большинства пациентов, что позволяет предположить, что комбинированная схема венетоклакс-обинутузумаб является эффективным вариантом для пациентов, ранее не получавших терапию по поводу ХЛЛ».

ХЛЛ – это медленно прогрессирующая форма лейкоза с первичным поражением костного мозга. ХЛЛ является наиболее распространенной формой лейкоза в Западном полушарии, на которую ежегодно приходится примерно треть новых диагнозов лейкемии и почти 95 тыс. новых случаев заболевания в Европе.

gxpnews