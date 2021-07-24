Елена Неволина возглавила Ассоциацию индустрии товаров для здоровья

В России зарегистрирована Ассоциация индустрии товаров для здоровья. Она сфокусируется на продвижении концепции ответственного отношения к своему здоровью. Возглавила организацию Елена Неволина.

В России начинает работу Ассоциация индустрии товаров для здоровья (АИТЗ). Учредителями Ассоциации являются подразделения потребительских товаров для здоровья ООО «Джонсон & Джонсон», АО «Байер», АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» и ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»., указано в письме ассоциации, поступившем в редакцию.

Ассоциация будет представлять интересы производителей и импортеров безрецептурных лекарств, потребительских медизделий, БАД и других видов товаров для здоровья, а также всех участников рынка в сфере производства и обращения товаров для здоровья, включая организации, которые занимаются продажей и дистрибуцией соответствующих товаров.

Исполнительным директором Ассоциации назначена исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области фармации Елена Неволина.

О том, что в России будет создана такая ассоциация, «ФВ» писал в марте. Тогда сообщалось, что руководство ассоциации займется работой с регуляторами и производителями. В частности, речь идет о регистрации хорошо зарекомендовавших себя ОТС-препаратов в соответствии с законодательством ЕАЭС и более короткой регистрации хорошо изученных активных ингредиентов с данными по безопасности и эффективности.

Елена Сидорова

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