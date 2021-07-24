Главврач онкодиспансера в Северной Осетии рассказал об отказе в финансировании льготных препаратов

Кануков изложил случившееся в письме врио главы республики Сергея Меняйло и врио министра здравоохранения Сослана Тебиева. Помимо несанкционированного перевода в ОМС льготных препаратов, по словам главного врача, было указание применять более дешевые и неэффективные схемы лечения.
Есть у автора письма вопросы и по поводу прозрачности работы единого поставщика – компании «Осфарммедтех». «Если те же таргетные препараты другие регионы закупают по 100 тысяч, то мы – за 150–160 тысяч. Ни одна схема в онкодиспансере не получается маржинальной в плане того, чтобы покрывать свои расходы. Минздрав хочет, чтобы растворами и таблетками обеспечивал диспансер, хотя по постановлению правительства №890 мы не имеем права этого делать. То есть они хотят, чтобы мы использовали дешевые препараты в стационаре, закупали дешевые растворы и чтобы вместо Минздрава брали на себя дополнительное льготное обеспечение и региональное льготное обеспечение», – посетовал главврач.
Сотрудники онкодиспансера проанализировали цены на онкопрепараты в республике и других регионах, выяснив, что цена за упаковку в 15 мл препарата Гадовист от Bayer (гадобутрол) в Обнинске составляет 28,9 тысячи рублей, в Красноярске – 31,1 тысячи рублей, в Ростовской области – 30,5 тысячи рублей, а в Северной Осетии цена на гадобутрол в этой же дозировке составила 32,8 тысячи рублей. Также были завышены цены на Кстанди от Astellas Pharma (энзалутамид) и Зарсио от Sandoz (филграстим). Сергей Кануков заявил, что намерен уволиться, так как не может работать «в системе не заинтересованных в лечении пациентов людей».
Письмо врача вызвало резонанс в локальных СМИ. После этого СУ СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания начали доследственную проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, ответственных за своевременное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан.
С 2018 года Сергей Кануков занимал должность главного врача Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, затем – врио руководителя этого медучреждения, пока в мае 2020 года Кануков не уволился по собственному желанию. В конце ноября 2020 года он стал врио главного врача Республиканского онкодиспансера.
Трудности сочетания источников финансирования медпомощи обсуждаются в отрасли, но пока конкретных решений на этот счет не было. Пока такая возможность нигде нормативно не закреплена, из-за чего у больниц возникают проблемы с проверяющими структурами (терфонды и страховые медорганизации), и они действуют «на свой страх и риск», говорил ранее начальник отдела методического обеспечения способов оплаты медпомощи ЦЭККМП Минздрава РФ Александр Зуев. «Мы предлагаем, чтобы медицинское сообщество вышло с предложениями в Министерство здравоохранения, Федеральный фонд ОМС, чтобы в программе госгарантий конкретизировать сочетание источников финансирования медпомощи, прописать, каким образом можно включать региональную льготу», – отмечал он.