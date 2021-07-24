Главврач онкодиспансера в Северной Осетии рассказал об отказе в финансировании льготных препаратов

Врио главного врача Республиканского онкодиспансера Сергей Кануков сообщил, что врио председателя регионального правительства Таймураз Тускаев распорядился обеспечить пациентов льготными лекарствами за счет средств ОМС, а не бюджета субъекта. Проблема сочетания источников финансирования существует и в других регионах, но в Республике Северная Осетия – Алания впервые озвучили прямой отказ в лекобеспечении по региональной льготе. Кануков считает, что его согласие на этот маневр фактически привело бы к нецелевому расходованию средств ОМС. СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку. Врио главного врача Республиканского онкодиспансера Сергей Кануков сообщил, что врио председателя регионального правительства Таймураз Тускаев распорядился обеспечить пациентов льготными лекарствами за счет средств ОМС, а не бюджета субъекта. Проблема сочетания источников финансирования существует и в других регионах, но в Республике Северная Осетия – Алания впервые озвучили прямой отказ в лекобеспечении по региональной льготе. Кануков считает, что его согласие на этот маневр фактически привело бы к нецелевому расходованию средств ОМС. СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку.

Кануков изложил случившееся в письме врио главы республики Сергея Меняйло и врио министра здравоохранения Сослана Тебиева. Помимо несанкционированного перевода в ОМС льготных препаратов, по словам главного врача, было указание применять более дешевые и неэффективные схемы лечения.

Есть у автора письма вопросы и по поводу прозрачности работы единого поставщика – компании «Осфарммедтех». «Если те же таргетные препараты другие регионы закупают по 100 тысяч, то мы – за 150–160 тысяч. Ни одна схема в онкодиспансере не получается маржинальной в плане того, чтобы покрывать свои расходы. Минздрав хочет, чтобы растворами и таблетками обеспечивал диспансер, хотя по постановлению правительства №890 мы не имеем права этого делать. То есть они хотят, чтобы мы использовали дешевые препараты в стационаре, закупали дешевые растворы и чтобы вместо Минздрава брали на себя дополнительное льготное обеспечение и региональное льготное обеспечение», – посетовал главврач.

Сотрудники онкодиспансера проанализировали цены на онкопрепараты в республике и других регионах, выяснив, что цена за упаковку в 15 мл препарата Гадовист от Bayer (гадобутрол) в Обнинске составляет 28,9 тысячи рублей, в Красноярске – 31,1 тысячи рублей, в Ростовской области – 30,5 тысячи рублей, а в Северной Осетии цена на гадобутрол в этой же дозировке составила 32,8 тысячи рублей. Также были завышены цены на Кстанди от Astellas Pharma (энзалутамид) и Зарсио от Sandoz (филграстим). Сергей Кануков заявил, что намерен уволиться, так как не может работать «в системе не заинтересованных в лечении пациентов людей».

Письмо врача вызвало резонанс в локальных СМИ. После этого СУ СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания начали доследственную проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, ответственных за своевременное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан.

С 2018 года Сергей Кануков занимал должность главного врача Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, затем – врио руководителя этого медучреждения, пока в мае 2020 года Кануков не уволился по собственному желанию. В конце ноября 2020 года он стал врио главного врача Республиканского онкодиспансера.

Трудности сочетания источников финансирования медпомощи обсуждаются в отрасли, но пока конкретных решений на этот счет не было. Пока такая возможность нигде нормативно не закреплена, из-за чего у больниц возникают проблемы с проверяющими структурами (терфонды и страховые медорганизации), и они действуют «на свой страх и риск», говорил ранее начальник отдела методического обеспечения способов оплаты медпомощи ЦЭККМП Минздрава РФ Александр Зуев. «Мы предлагаем, чтобы медицинское сообщество вышло с предложениями в Министерство здравоохранения, Федеральный фонд ОМС, чтобы в программе госгарантий конкретизировать сочетание источников финансирования медпомощи, прописать, каким образом можно включать региональную льготу», – отмечал он.