На налаживание производства отечественных фармсубстанций направят 26 млрд рублей

Правительство РФ намерено выделить более 26 млрд рублей до 2030 года на налаживание производства отечественных фармацевтических субстанций для выпуска 80% стратегически значимых лекарств. Власти задумались об этом после того, как из-за пандемии COVID-19 нарушились цепочки экспорта фармсубстанций. Список стратегически значимых препаратов в 2020 году расширился с 57 до 215 позиций. Правительство РФ намерено выделить более 26 млрд рублей до 2030 года на налаживание производства отечественных фармацевтических субстанций для выпуска 80% стратегически значимых лекарств. Власти задумались об этом после того, как из-за пандемии COVID-19 нарушились цепочки экспорта фармсубстанций. Список стратегически значимых препаратов в 2020 году расширился с 57 до 215 позиций.

Целевой показатель по локализации фармсубстанций для лекарств из списка стратегически значимых содержится в проекте по развитию промышленности для здравоохранения. Этот проект должен войти в Стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года и может быть интегрирован в стратегию «Фарма-2030», разрабатываемую не один год.

Текущий уровень локализации субстанций – 62,8%, к 2024 году он должен достигнуть 65%, к 2030 году – 80%. На эти цели планируется выделить 26,3 млрд рублей, 11,2 млрд из них – из внебюджетных источников.

В Минпромторге утверждают, что процесс разработки проекта подтолкнула пандемия: «За полтора года более 90 стран ограничили экспорт фармпродукции, в том числе субстанций».

Президент «Активного компонента» Александр Семенов сообщил, что вариант проекта не окончательный, а его обсуждение запланировано на осень 2021 года. Сейчас, по данным экспертов, более 60% ввозимого сырья для фармотрасли приходится на Китай.

В апреле 2021 года правительство обновило госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», рассчитанную до 2024 года. Там изменились целевые показатели: вместо доли отечественных лекарств по номенклатуре стратегически значимых и ЖНВЛП (93% к 2024 году) появился показатель доли стратегически значимых лекарств, производство которых осуществляется в России по полному циклу (89% к 2024 году с прогнозных 83,7% в 2020 году).

Летом 2020 года перечень стратегически значимых лекарств был расширен с 57 до 215 наименований. В него вошли, например, такие препараты, как третиноин, применяемый при ремиссии миелолейкоза; фулвестрант, пембролизумаб, сунитиниб, пертузумаб, используемые для лечения онкозаболеваний; тенектеплаза – для тромболитической терапии; этравирин от ВИЧ; инсулин аспарт, используемый при терапии диабета, и другие.