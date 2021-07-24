«Генериум» купил 50% челябинской сети клиник «Лотос»

Основанное Виктором Харитониным АО «Генериум» стало владельцем 50% ООО «Медицинский центр «Лотос», управляющего 11 клиниками в Челябинской области. Это первый медицинский актив биотехнологической компании. Среди медактивов Виктора Харитонина есть и холдинг «МедИнвестГрупп».

С 20 июля 50% ООО МЦ «Лотос» – у «Генериума», 44,25% – у Александры Вайнштейн и 5,75% – у Екатерины Дороховой. Ранее Вайнштейн и Дорохова владели этой компанией вдвоем. С 2005 по 2018 год в разное время до 70% «Лотоса» принадлежали бывшему депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Вайнштейну.

В «Генериуме» и МЦ «Лотос» отказались от комментариев. По информации Vademecum, владельцы «Лотоса» давно (как минимум с 2018 года) искали покупателя, и в разное время этот актив рассматривался всеми крупнейшими игроками рынка, например, ГК «Медси».

МЦ «Лотос» основан в 2003 году и является одним из лидеров частной медицины Челябинской области. Сеть на конец 2020 года объединяла 11 клиник, выручка которых за год составила 942,9 млн рублей. По данным Аналитического центра Vademecum, выручка на 16% обеспечивается за счет ОМС, 10% – ДМС и 74% – прямых платежей пациентов. За год в клиники сети обратились 295 тысяч уникальных пациентов. В рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» за 2019 год «Лотос» занял 55-е место с выручкой 721 млн рублей.

МЦ «Лотос» не один год боролся за право работать в системе ОМС. В 2015 году центр отказался от оказания услуг амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи по системе ОМС, заявив, что тарифы на оплату медпомощи оказались в два раза ниже, чем годом ранее. Комиссия Челябинского ТФОМС отказала «Лотосу» в выделении объемов госзадания на 2016 год, с чем в медцентре не согласились.

В УФАС установили, что МЦ «Лотос» сообщал ТФОМС и Минздраву региона о возможности оказания помощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров, а также параклинических услуг. В результате служба признала отказ от выделения объемов медпомощи необоснованным и выдало комиссии ТФОМС соответствующее предупреждение. Комиссия пыталась обжаловать решение антимонопольного органа, но суд встал на сторону компании.

На базе одной из клиник «Лотоса» работает Центр амбулаторной онкопомощи. К нему прикреплено порядка 200 тысяч человек, на 2021 год по ОМС выделено 2,8 тысячи случаев лечения в условиях дневного стационара.

В апреле 2020 года «Лотос» стал первой частной медорганизацией, предоставившей услуги по ПЦР-тестированию на COVID-19 в регионе с использованием тест-системы «Генериума».

«Генериум» – российская биотехнологическая компания, основанная в мае 2011 года основным владельцем «Фармстандарта» и «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным. Выручка компании за 2020 год составила 19,3 млрд рублей, чистая прибыль – 10,4 млрд рублей. «МедИнвестГрупп» объединяет 25 центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», сеть многопрофильных клиник «К+31», авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова», медцентр Gamma Clinic в Обнинске и два производства радиофармпрепаратов.

Фото: chel.kp.ru

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