Pfizer вложится в разработку онкопрепарата от РМЖ

Фармкомпании Arvinas и Pfizer 22 июля заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и коммерциализации ARV-471 – перорального препарата для терапии рака молочной железы (РМЖ), нацеленного на разрушение белка – рецептора эстрогена. Стоимость сделки составит до $2,4 млрд. Фармкомпании Arvinas и Pfizer 22 июля заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и коммерциализации ARV-471 – перорального препарата для терапии рака молочной железы (РМЖ), нацеленного на разрушение белка – рецептора эстрогена. Стоимость сделки составит до $2,4 млрд.

По условиям соглашения Pfizer выплатит Arvinas $650 млн авансом и отдельно вложит $350 млн в акционерный капитал Arvinas. Взамен Pfizer получит около 7% компании. Также Arvinas претендует на сумму до $1,4 млрд в виде промежуточных платежей. Компании поровну разделят затраты на разработку и коммерциализацию препарата в мире, а в дальнейшем – и прибыль от продаж.

В настоящее время ARV-471 проходит II фазу клинических испытаний (КИ) оптимальной дозы препарата у пациентов с местнораспространенным или метастатическим эстроген-рецептор положительным раком молочной железы (ER+) и отрицательным по рецептору 2-го типа эпидермального фактора роста человека (HER2-) и фазу 1b КИ в комбинации с палбоциклибом (Итулси от Pfizer). Arvinas и Pfizer также планируют начать два дополнительных КИ ARV-471 в 2021 году, включая второе комбинированное испытание фазы 1b с эверолимусом и испытание препарата в качестве неоадъювантной терапии. В 2022 году Arvinas и Pfizer планируют начать исследования III фазы по всем направлениям терапии метастатического РМЖ.

Промежуточные данные I фазы определения максимально переносимой дозы ARV-471 у пациентов с ER+/HER2- РМЖ, представленные в декабре 2020 года, продемонстрировали способность ARV-471 к разрушению рецептора эстрогена, несмотря на позднюю стадию заболевания и получаемое ранее лечение, в том числе ингибиторами циклинзависимой киназы (CDK 4/6).

Arvinas – американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для терапии онкологии и других трудно поддающихся лечению болезней. Выручка компании в 2020 году составила $21,8 млн, убыток – $119,3 млн.

ER+ РМЖ является наиболее распространенным видом рака, он встречается у 80% женщин во всем мире. В 2020 году было зарегистрировано свыше 2,2 млн случаев этого заболевания.

В середине июля американская Biogen и китайская InnoCare Pharma объявили о заключении лицензионного соглашения в отношении препарата с МНН orelabrutinib, который потенциально может быть использован для лечения рассеянного склероза. По условиям соглашения стоимость сделки составит до $937,5 млн.