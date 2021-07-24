Мурашко назвал сроки публикации итогов исследования «Спутника V» и «КовиВака»

Итоговые отчеты исследований по вакцине «Спутник V» будут подготовлены к октябрю, промежуточные были опубликованы ранее, сообщил Михаил Мурашко. Итоговый отчет об исследовании препарата «КовиВак» ожидается к концу 2021 – началу 2022 года.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал сроки получения итоговых данных об исследовании российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «КовиВак», передает radiosputnik.ria.ru.

«Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже итоговые отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы», – заявил Мурашко.

Итоговый отчет об исследовании препарата «КовиВак», по его словам, ожидается к концу 2021 – началу 2022 года.

Министр также отметил, что поиск вакцин, которые будут гарантировать более длительную защиту от коронавируса, продолжается.

«Спутник V» (»Гам-КОВИД-Вак») – первая российская вакцина для профилактики COVID-19, зарегистрированная Минздравом России в августе 2020 года. Препарат был разработан Центром имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

«КовиВак» – российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в Центре имени М. П. Чумакова, зарегистрирована Минздравом РФ в феврале 2021 года. Вакцина инактивированная, температура хранения и транспортировки должна составлять +2…+8 °С. Вводится два раза с промежутком в 14 дней.

Елена Сидорова

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