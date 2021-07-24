Одна доза вакцины AstraZeneca эффективна против «Бета» и «Гамма» штаммов более чем на 80%

Эффективность одной дозы вакцины AstraZeneca составила 82% при предотвращении случаев госпитализации и смерти после заражения «Бета» и «Гамма» вариантами SARS-CoV2. При этом действенность прививки против симптоматического COVID-19 составила 50% для указанных штаммов. Препарат также сократил случаи госпитализации и смерти на 87% и 90% при заражении «Альфа» и «Дельта» штаммами и предотвратил симптомы заболевания COVID-19 при этих вариантах коронавируса на 70%.

Британско-шведский фармацевтический производитель AstraZeneca опубликовал результаты исследования своей вакцины Vaxzevria, полученные в ходе кампании вакцинации в Канаде. Исследователи проанализировали данные 69 533 канадцев, которые в период с декабря 2020 года по май 2021 год получили положительный результат теста на коронавирус. Из них 40 828 человек были заражены «Альфа», «Бета», «Гамма» или «Дельта» штаммами.

Препарат показал 82%-ную эффективность после первой дозы против случаев госпитализации и летальных исходов, вызванных «Бета» и «Гамма» вариантами SARS-CoV2. Более того, вакцина оказалась также высокоэффективной против «Дельта» (известного также как индийский штамм) и «Альфа» (известного как британский штамм), снизив количество госпитализаций и смертей на 87% и 90% соответственно после получения пациентами первой дозы.

Была изучена и действенность прививки против симптоматических случаев COVID-19. Одна доза Vaxzevria предотвратила 70% и 72% случаев симптоматического заболевания, вызванного «Дельта» и «Альфа» вариантами соответственно, и 50% случаев при заражении «Бета» и «Гамма» штаммами.

Тем не менее недавно опубликованное исследование в New England Journal of Medicine говорит об обратном. Эффективность вакцины AstraZeneca против «Дельта» штамма резко уменьшалась, если пациент получал только одну дозу вакцины. Как утверждается, одна доза препарата оказалась эффективна лишь на 30%. В случае введения двух доз действенность препарата возрастала до 67%.

Кроме того, в ходе фазы I/II испытания Vaxzevria, проведенной Оксфордским университетом и Университетом Витватерсранда, вакцина показала сниженную эффективность против симптоматических случаев заболевания при заражении «Бета» вариантом.

Фото: https://pixabay.com

Владимир Заболотских

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