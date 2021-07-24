Три дистрибьютора опиоидов и J&J заключили сделку на 26 млрд долларов для урегулирования исков

Три фармацевтические компании-дистрибьюторы McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health и фармпроизводитель Johnson & Johnson объявили о заключении сделки по урегулированию судебных исков в отношении опиоидного кризиса. Дистрибьюторы выплатят в качестве компенсации 21 млрд долларов, а J&J — 5 млрд долларов и прекратят свою деятельность в сфере опиоидного бизнеса.

Три крупнейших дистрибьютора фармацевтических препаратов McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health и известный производитель лекарственных средств Johnson & Johnson (J&J) заключили сделку на сумму 26 млрд долларов по вопросу урегулирования судебных исков, поданных властями американских штатов. Компании обвиняются в провоцировании опиоидного кризиса, унесшего более полумиллиона жизней в течение двух десятилетий, пишет новостной сайт Stat.

В рамках соглашения дистрибьюторы выплатят до 21 млрд долларов в течение следующих 18 лет, в то время как J&J — до пяти млрд долларов в течение девяти лет. Кроме того, все компании обязались покинуть сферу торговли и производства опиоидных препаратов. В течение 30 дней ожидается получение согласия на такие условия урегулирования представителями более 40 штатов.

Около трех тысяч судебных исков было подано американскими штатами, округами, городами, обвинявшими дистрибьюторов в неосуществлении контроля за поставками подозрительных товаров, а производителя лекарств — в недооценивании риска развития зависимости к опиоидным обезболивающим препаратам и поощрении врачей выписывать все больше рецептов на такие лекарства.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более 93 тыс. человек скончались в результате передозировки наркотиками в 2020 году, что на 30% больше, чем в 2019 году, и является самым высоким показателем за всю историю. Сообщается, что значительная доля средств, выплаченных компаниями, пойдет на лечение пациентов, страдающих от опиоидной зависимости, и профилактику подобных случаев.

Тем временем 9 августа состоится слушание дело о банкротстве компании Purdue Pharma, продававшей опиоидный препарат OxyContin. Согласно предложенному плану, члены семьи Саклер, владеющие компанией, выплатят около 4,5 млрд долларов в качестве компенсации пострадавшим лицам и органам власти. А в 2024 Purdue Pharma будет постепенно ликвидирована или продана, а его владельцам запретят заниматься продажей опиоидов.

Фото: https://pixabay.com

Владимир Заболотских

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