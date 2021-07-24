Сенаторы предлагают выдавать бесплатные лекарства большему числу сердечников

Сенаторы направили в Минздрав России предложение расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациентам выдают бесплатные лекарства, и продлить срок их предоставления до трех лет.

Комитет Совета Федерации по социальной политике направил в Минздрав России предложение расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациентам выдают бесплатные лекарства, и продлить срок их предоставления до трех лет, пишет «Парламентская газета».

Эти предложения включены в окончательный вариант решения, составленного по итогам заседания Экспертного совета по здравоохранению, где обсуждали нормативно-правовые и организационные инициативы, призванные повысить эффективность медпомощи пациентам с хроническими болезнями сердца.

В нашей стране, отметила в 2020 году профильная комиссия Минздрава России по специальности «кардиология», болезни сердца стали причиной 47% всех летальных исходов. Каждая седьмая смерть здесь пришлась на людей трудоспособного возраста. Причем в 25 регионах показатели смертности по таким причинам выше, чем в среднем по России.

«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара», — пояснила изданию заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Сенатор напомнила, что с 2020 года бюджетам субъектов выделяют субсидии на бесплатные лекарства для вышедших из больницы пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию. Однако по мере достижения прогресса в лечении острых форм болезни закономерно будет увеличиваться количество пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые также нуждаются в дальнейшей терапии и бесплатных лекарствах, уточнила парламентарий.

Сенаторы предложили Минздраву расширить список заболеваний, при которых пациентам после выписки из стационара положены бесплатные медикаменты. В частности, в этот перечень, по их мнению, должны попасть ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий. Также больных предлагают обеспечивать лекарствами после стентирования периферических артерий. Причем делать это, по мнению сенаторов, нужно в течение трех лет.

В мае сообщалось, что Минздрав рассматривает расширение программы льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, в части нозологий. Проект разрабатывается министерством вместе с главными внештатными специалистами. Предлагается предусмотреть в бюджете на 2022 год и плановый период до 2024-го субсидии субъектам Федерации на совершенствование диагностики, учета, лечения, реабилитации и диспансерного наблюдения таких пациентов.

С 2020 года в России реализуется программа по профилактике осложнений после острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу ССЗ. Пациенты, перенесшие перечисленные сердечно-сосудистые события, в течение года получают бесплатные лекарства в поликлинике. Речь идет о гражданах, которые не имеют права на льготное лекарственное обеспечение. Для программы приказом Минздрава создан перечень препаратов из 23 МНН.

Регионам на закупку этих лекарств из федерального бюджета ежегодно выделяется 10,15 млрд руб. Программа продлится до конца 2023 года.

Елена Сидорова

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