Союз пациентов попросил Путина разобраться с проблемой дефицита лекарств

Более 2 тыс. пациентов с рассеянным склерозом и почти 170 с гемофилией в сентябре–октябре 2021 года могут остаться без жизненно необходимых препаратов, закупку которых предусматривает программа высокозатратных нозологий, считают во Всероссийском союзе пациентов.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) провел исследования закупок в рамках программы ВЗН за период 2017–2021 гг. и выяснил, что дефицит финансирования в 2021 году составил порядка 10 млрд руб., а с учетом потребности в формировании переходящего остатка на 2022 год – 18 млрд. Об этом говорится в письме ВСП, которое размещено на портале ВСП.

Практически на всю сумму, выделенную на программу на 2021 год (64,3 млрд рублей), уже заключены контракты. Даже если новые закупки состоятся в ближайшее время, пациентам все равно придется некоторое время ждать получения препаратов, считают в ВСП.

«Не получат окрелизумаб пациенты в 80 регионах уже в сентябре–ноябре 2021 г. Препарат эмицизумаб заканчивается в августе 2021 в одном субъекте РФ, а в сентябре–октябре – в 23 субъектах РФ, далее пациенты останутся без терапии. Аналогичная ситуация в 2021 году ожидается еще с 8 препаратами программы ВЗН. Закупка окрелизумаба для пациентов с рассеянным склерозом осуществлена в объеме 66% от потребности 2021 года в марте и июне 2021 года, а закупка эмицизумаба для больных гемофилией в размере 50% в апреле. Получать терапию пациенты в некоторых регионах начали в июне из-за длительного процесса постановки препарата на учет. В течение 3–6 месяцев пациенты находились без лечения. Начав долгожданную терапию, пациенты будут вынуждены ее прервать по причине отсутствия окрелизумаба и эмицизумаба в регионах», – указано в письме.

ВСП направил в Правительство, Минздрав, Минфин и Совет Федерации письма с просьбой принять меры. Это уже не первое обращение пациентских организаций о сбоях в обеспечении ВЗН. В связи с этим, в обращениях к Минфину и Минздраву ВСП также просит дать информацию о взаимодействии ведомств по решению вопроса дополнительного финансирования программы 14 ВЗН на 2021 год и возможностях увеличения бюджета программы на 2022 год.

Причин сбоев в реализации программы несколько. Федеральный регистр пациентов с ВЗН с 2012 по 2020 год увеличился в два раза — со 100 тыс. до 227 тыс. человек. Финансирование за этот же период выросло только на 20%. Кроме того, сказывается и ряд нерешенных правовых вопросов, таких как скорость организации закупки, возможность оказания помощи вновь выявленным пациентам, применение в стационарном звене препаратов, полученных по программе.

По оценкам ВСП, на 2022 год бюджет программы ВЗН должен составить 90,5 млрд рублей и это без учета новых пациентов, выявленных в 2021 году. Из этой суммы 18,1 млрд – это переходящий остаток, который не требуется закладывать в бюджет на 2023 год в полном объеме.

ВСП предлагает рассмотреть два подхода к планированию бюджета программы на 2022 и последующие годы.

«При финансировании программы с учетом переходящего остатка в 2022 году требуется корректировка бюджет как минимум до уровня 90,5 млрд руб., при заложенных 66,9 млрд руб. В 2023 и 2024 году требуется заложить как минимум 72,4 млрд без учета вновь выявленных пациентов. При подходе без использования переходящего остатка (который может покрываться за счет раннего проведения процедур) бюджет программы должен составлять 72,4 млрд руб., что на 5,5 млрд больше, чем запланировано на 2022, и на 18,8 млрд больше, чем запланировано на 2023–2024 год», – считают в Союзе пацинетов.

Таким образом, финансирование программы в 2021–2022 годах и далее должно быть существенно скорректировано для покрытия дефицита и создания квартального переходящего запаса лекарственных средств.

pharmvestnik