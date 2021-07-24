Структура партнерства «ИРИС» купила аптечную сеть «Век живи»

Тульская аптечная сеть «Здесь аптека», входящая в партнерство «ИРИС», приобрела аптечную сеть «Век живи». Последняя насчитывает 67 аптек в Москве и области со среднемесячной выручкой 140 млн руб.
Структура партнерства «ИРИС» приобрела сеть аптек «Век живи». Сумма сделки не раскрывается, о ее деталях сообщил «Коммерсант». В партнерстве «ФВ» подтвердили факт сделки.
Покупка сети является частью плана по развитию организации. «Мы планируем дальнейшее расширение партнерства как за счет привлечения новых участников, так и за счет покупки лидирующих аптечных сетей», — рассказала «ФВ» генеральный директор «ИРИС» Галина Орлова.
|Помимо собственного бренда под управлением «Век живи» находятся аптеки «Глория фарм», «Медиал», «Экономная аптека». Оборот компании за 2020 год составил 1,7 млрд рублей, сообщили «ФВ» в IRIS.
О планах «ИРИС» закрепить позиции на фармрынке «ФВ» писал еще в январе 2021 года. Тогда в партнерстве заявили о намерении объединить аптечные сети из ТОП20. Первым крупным сотрудничеством «ИРИС» стало партнерство с ГК «Фармаимпекс», в рамках которого оборот организации (в перерасчете на 2020 год) вырос до 70 млрд руб.
Фото: vek-zhivi.ru
Руслан Мавлиханов
pharmvestnik