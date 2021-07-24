Структура партнерства «ИРИС» купила аптечную сеть «Век живи»

Тульская аптечная сеть «Здесь аптека», входящая в партнерство «ИРИС», приобрела аптечную сеть «Век живи». Последняя насчитывает 67 аптек в Москве и области со среднемесячной выручкой 140 млн руб.

Структура партнерства «ИРИС» приобрела сеть аптек «Век живи». Сумма сделки не раскрывается, о ее деталях сообщил «Коммерсант». В партнерстве «ФВ» подтвердили факт сделки.

Покупка сети является частью плана по развитию организации. «Мы планируем дальнейшее расширение партнерства как за счет привлечения новых участников, так и за счет покупки лидирующих аптечных сетей», — рассказала «ФВ» генеральный директор «ИРИС» Галина Орлова.

Помимо собственного бренда под управлением «Век живи» находятся аптеки «Глория фарм», «Медиал», «Экономная аптека». Оборот компании за 2020 год составил 1,7 млрд рублей, сообщили «ФВ» в IRIS.

О планах «ИРИС» закрепить позиции на фармрынке «ФВ» писал еще в январе 2021 года. Тогда в партнерстве заявили о намерении объединить аптечные сети из ТОП20. Первым крупным сотрудничеством «ИРИС» стало партнерство с ГК «Фармаимпекс», в рамках которого оборот организации (в перерасчете на 2020 год) вырос до 70 млрд руб.

Фото: vek-zhivi.ru

Руслан Мавлиханов

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