В РФПИ заявили о достижении договоренности с Аргентиной по поставкам Спутника V

На онлайн-встрече минздрава Аргентины с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе, направленной на ускорение поставок в страну Спутника V. Условия сотрудничества пересматриваться не будут, сообщили в РФПИ. Ранее Аргентина обратилась к фонду, заявив о критической ситуации с вакцинацией: российская сторона не выполняет обязательств по поставке второго компонента, тогда как часть населения страны была привита более 90 дней назад. На онлайн-встрече минздрава Аргентины с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе, направленной на ускорение поставок в страну Спутника V. Условия сотрудничества пересматриваться не будут, сообщили в РФПИ. Ранее Аргентина обратилась к фонду, заявив о критической ситуации с вакцинацией: российская сторона не выполняет обязательств по поставке второго компонента, тогда как часть населения страны была привита более 90 дней назад.

«После состоявшейся сегодня виртуальной встречи между министерством здравоохранения (Аргентины) и командой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины Спутник V в Аргентину. Мы верим, что решим все проблемы положительным образом и продолжим выполнять взятые на себя обязательства», – говорится в совместном заявлении сторон.

«Интерфакс» сообщает, что 2 млн доз первого и второго компонентов Спутника V «одобрено или одобряется к распространению».

Вакцинация российских граждан остается приоритетом для РФПИ, но фонд работает над осуществлением бесперебойных поставок Спутника V, заявила российская сторона. В РФПИ напомнили, что производство вакцины будет увеличено в сентябре 2021 года, когда заработают дополнительные мощности в Аргентине, Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Советник президента Аргентины Сесилия Никколини 7 июля предупредила РФПИ о возможности расторжения контракта из-за возникших задержек поставок Спутника V. В фонде заявили, что интервал между первой и второй инъекциями Спутника V в некоторых странах при необходимости может быть увеличен до полугода (180 дней) без потери эффективности.

На 22 июля Аргентина получила 11,9 млн доз Спутника V, из которых на второй компонент приходилось 2,5 млн. На 7 июля РФПИ оставалось поставить Аргентине 18,7 млн доз, из них 13,1 млн – второй компонент.