АС «Фармия» выбрала логистическое обслуживание в формате «моноканал» от «Сантэнс»

Фармацевтический логоператор «Сантэнс» обеспечит всю логистическую цепочку для аптечной сети «Фармия» — от момента получения лекарственных препаратов и сопутствующей продукции у производителя, ее комплектации до поступления на полки каждой аптеки АС. В рамках пилотного проекта поточечный развоз будет осуществляться «Сантэнс» более чем в 130 аптек сети, расположенных в Воронеже, Курске, Белгороде и Пскове.

«Мы понимаем, что некоторые аптечные сети еще не готовы переходить на логистическое обслуживание по классическому логистическому договору, в таком случае мы готовы предложить обслуживание по формату «моноканал», — пояснил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов. — Все взаимоотношения по отсрочкам, договорам, бонусам и прочим договоренностям происходят между аптечной сетью и производителем напрямую. В данном случае мы являемся помимо логистического оператора еще и техническим провайдером для реализации возможности прямых договоров между аптечной сетью и производителем».

«Задача нашей аптечной сети своевременно и в должном объеме обеспечить наличие максимально широкого ассортимента качественных лекарственных препаратов, оптики, косметики и предметов гигиены по оптимальным ценам, — прокомментировал руководитель аптечной сети «Фармия» Роман Кубанев. — Сотрудничество с «Сантэнс» поможет нам еще более усовершенствовать работу в данном направлении. Вместе мы постараемся сделать жизнь наших покупателей, а значит и мир в целом, лучше».

«В данном направлении мы в наибольшей степени следуем идее прямых поставок и взаимоотношений между производителем и розницей в духе PharmaSpace, — заявил PR/GR директор ГК «Сантэнс» Герман Иноземцев. — Не может не радовать тот факт, что эта концепция обретает все более и более конкретные черты. Думаю, что подключение к прямому моноканалу поставок такой активной аптечной сети как «Фармия» придаст новый импульс всему проекту».

Информация от компании

Аптечный фулфилмент (fulfillment) – полный комплекс операций с момента заключения договора поставки между аптечной сетью и производителем и до получения товара аптеками. Включает в себя операции складской обработки товаров и их доставку: прием товаров и адресное хранение на складе, подбор товара по поступившим заявкам, их комплектацию, упаковку, отгрузку на доставку, доставку до РЦ или по аптекам. «Сантэнс» осуществляет перевозку лекарственных препаратов в полном соответствии с правилами надлежащей практики перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения.

Услуги аптечного фулфилмента осуществляются ГК «Сантэнс» на территории складского комплекса класса «A» с полноценной офисной и административной инфраструктурой: площадь – 15 607 кв.м, кол-во доков – 28 шт., кол-во мест хранения – 22 тыс. п/м. Линия автоматического подбора A-frame – 1 600 каналов, кол-во ячеек подбора – более 30 тыс. шт. Конвейерная линия SSI SCHAFER PEEM Gmbh, сборка до 250 тыс. строк/сутки. Удобная транспортная доступность на юге Московской области (непосредственно с выездом на ЦКАД) и возможность быстрой доставки до клиентов и распределительных центров доставки.

«Фармия» — аптечная сеть с 20-летним опытом работы, которая насчитывает 50 собственных и более 100 франчайзинговых аптек, расположенных в девяти регионах страны, в том числе таких крупных городах как: Воронеж, Курск, Липецк, Старый Оскол, Псков, Ростов-на-Дону, Брянск. Аптечная сеть также имеет собственную интернет-аптеку.

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

Материал партнера: «Сантэнс»

pharmvestnik