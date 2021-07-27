В России снизились закупки противоопухолевых препаратов

В первом полугодии 2021 года госзакупки противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов снизились на 2%. В январе — июне 2020 года этих лекарств закуплено на 141 млрд руб., в этот же период 2021 года — 137 млрд руб. Доля группы противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в общем объеме госзакупок снизилась с 40% до 36%.
Госзакупки лекарств в первом полугодии 2021 года выросли на 10% и достигли 384,4 млрд руб. в ценах победителя, посчитала компания Headway. Наибольшая доля в общем объеме приходится на противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (группа L по классификации АТС) — 36%. В 2020 году в этот же период она была 40%.
Уменьшение доли произошло из-за снижения объема закупок лекарств для онкобольных с 141 млрд руб. в январе — июне 2020 до 137 млрд руб., а также за счет роста других групп препаратов.
|Госзакупки основных групп лекарств в I-II кварталах 2021 и 2020 гг.
|Основные группы АТС
|I-II кв. 2020 г.,
млрд руб.
|I-II кв. 2020 г.,
доля
|I-II кв. 2021 г.,
млрд руб.
|I-II кв. 2021 г.
доля
|Динамика I-II кв. 21/I-II кв. 20, %
|Противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты (L)
|141,1
|40
|137,0
|36
|-2
|Противомикробные препараты системного использования (J)
|76,4
|22
|109,1
|28
|44
|Кровь и органы кроветворения (B)
|37,7
|11
|39,1
|10
|5
|Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ (A)
|32,6
|9
|31,6
|8
|-2
|Костно-мышечная система (M)
|8,2
|2
|20,0
|5
|145
|Нервная система (N)
|14,1
|4
|12,6
|3
|-10
|Респираторная система (R)
|9,5
|3
|8,1
|2
|-14
|Прочее
|29,4
|8
|27,0
|7
|-2
|Источник: Headway
Рост закупок препаратов для заболеваний костно-мышечной системы вызван выходом на рынок препарата нусинерсен, в первом полугодии 2021 года объем завершенных аукционов составил 11,5 млрд руб. Увеличение закупки противомикробных препаратов связано с продолжающейся пандемией.
Противоопухолевые препараты приобретают госзаказчики разных уровней: стационары дневные и круглосуточные (в основном за счет средств ОМС), регионы для льготников и Минздрав (через Центр лекобеспечения) по программе высокозатратных нозологий.
Самые крупные закупки делают стационары. В первом полугодии 2021 года они приобрели противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов более чем на 70 млрд руб.
|Закупки онкологических препаратов (группа L по АТС) разными типами госзаказчиков в I-II кварталах 2021 и 2020 гг.
|Тип госзаказчика
|Сумма закупок в I-II кварталах 2021 года, млрд руб.
|Сумма закупок в I-II кварталах 2020 года
|Динамика I-II кв. 21/I-II кв. 20, %
|Госпитальные закупки
|70,3
|75,1
|7
|Льготные закупки
|31,3
|33,9
|8
|Закупки по ВЗН
|33,9
|23,3
|-31
|Источник: Headway
Снижение закупок по ВЗН вызвано заключением в июне 2020 года контрактов на поставку МНН леналидомида в течение 2021–2022 годов на сумму 20,6 млрд руб., напоминают в Headway. Соответственно, в 2021 году аукционы не проводились.
Детальный анализ госпитальных и льготных закупок показывает, что снижение произошло в разных подгруппах онкологических лекарств.
|Госпитальные и льготные закупки противоопухолевых лекарств (группа L по АТС) по подгруппам в I-II кварталах 2021 и 2020 гг.
|Госпитальные закупки
|Подгруппа
|Сумма закупок в I-II кварталах 2021 года, млрд руб.
|Сумма закупок в I-II кварталах 2020 года
|Динамика I-II кв. 21/I-II кв. 20, %
|Противоопухолевые препараты (L01)
|61,4
|58
|-6 %
|Противоопухолевые гормональные препараты (L02)
|3,9
|4
|2 %
|Иммуностимуляторы (L03)
|1,6
|1,1
|-29 %
|Иммунодепрессанты (L04)
|3,4
|12,1
|254 %
|Льготные закупки
|Противоопухолевые препараты (L01)
|17,2
|18,6
|9 %
|Противоопухолевые гормональные препараты (L02)
|2,9
|2,7
|-5 %
|Иммуностимуляторы (L03)
|0,6
|0,9
|48 %
|Иммунодепрессанты (L04)
|10,7
|11,7
|9 %
|Источник: Headway
В госпитальных закупках больше всего выросла подгруппа иммунодепрессантов. Как объясняют в Headway, рост обусловлен выходом на рынок и активными продажами МНН олокизумаба от «Р-Фарм» (5,9 млрд руб.) и МНН левилимаба от «Биокад» (2,6 млрд руб.). Оба препарата включены во Временные рекомендации по лечению COVID-19.
Если сравнить госпитальные закупки в первом полугодии 2021 и 2020 годов без иммунодепрессантов, то объем закупок трех групп — L01, L02,L03 — снизился на 6%.
Елена Калиновская
pharmvestnik