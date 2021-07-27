В России снизились закупки противоопухолевых препаратов

В первом полугодии 2021 года госзакупки противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов снизились на 2%. В январе — июне 2020 года этих лекарств закуплено на 141 млрд руб., в этот же период 2021 года — 137 млрд руб. Доля группы противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в общем объеме госзакупок снизилась с 40% до 36%.

Госзакупки лекарств в первом полугодии 2021 года выросли на 10% и достигли 384,4 млрд руб. в ценах победителя, посчитала компания Headway. Наибольшая доля в общем объеме приходится на противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (группа L по классификации АТС) — 36%. В 2020 году в этот же период она была 40%.

Уменьшение доли произошло из-за снижения объема закупок лекарств для онкобольных с 141 млрд руб. в январе — июне 2020 до 137 млрд руб., а также за счет роста других групп препаратов.

Госзакупки основных групп лекарств в I-II кварталах 2021 и 2020 гг. Основные группы АТС I-II кв. 2020 г., млрд руб. I-II кв. 2020 г., доля I-II кв. 2021 г., млрд руб. I-II кв. 2021 г. доля Динамика I-II кв. 21/I-II кв. 20, % Противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты (L) 141,1 40 137,0 36 -2 Противомикробные препараты системного использования (J) 76,4 22 109,1 28 44 Кровь и органы кроветворения (B) 37,7 11 39,1 10 5 Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ (A) 32,6 9 31,6 8 -2 Костно-мышечная система (M) 8,2 2 20,0 5 145 Нервная система (N) 14,1 4 12,6 3 -10 Респираторная система (R) 9,5 3 8,1 2 -14 Прочее 29,4 8 27,0 7 -2 Источник: Headway

Рост закупок препаратов для заболеваний костно-мышечной системы вызван выходом на рынок препарата нусинерсен, в первом полугодии 2021 года объем завершенных аукционов составил 11,5 млрд руб. Увеличение закупки противомикробных препаратов связано с продолжающейся пандемией.

Противоопухолевые препараты приобретают госзаказчики разных уровней: стационары дневные и круглосуточные (в основном за счет средств ОМС), регионы для льготников и Минздрав (через Центр лекобеспечения) по программе высокозатратных нозологий.

Самые крупные закупки делают стационары. В первом полугодии 2021 года они приобрели противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов более чем на 70 млрд руб.

Закупки онкологических препаратов (группа L по АТС) разными типами госзаказчиков в I-II кварталах 2021 и 2020 гг. Тип госзаказчика Сумма закупок в I-II кварталах 2021 года, млрд руб. Сумма закупок в I-II кварталах 2020 года Динамика I-II кв. 21/I-II кв. 20, % Госпитальные закупки 70,3 75,1 7 Льготные закупки 31,3 33,9 8 Закупки по ВЗН 33,9 23,3 -31 Источник: Headway

Снижение закупок по ВЗН вызвано заключением в июне 2020 года контрактов на поставку МНН леналидомида в течение 2021–2022 годов на сумму 20,6 млрд руб., напоминают в Headway. Соответственно, в 2021 году аукционы не проводились.

Детальный анализ госпитальных и льготных закупок показывает, что снижение произошло в разных подгруппах онкологических лекарств.

Госпитальные и льготные закупки противоопухолевых лекарств (группа L по АТС) по подгруппам в I-II кварталах 2021 и 2020 гг. Госпитальные закупки Подгруппа Сумма закупок в I-II кварталах 2021 года, млрд руб. Сумма закупок в I-II кварталах 2020 года Динамика I-II кв. 21/I-II кв. 20, % Противоопухолевые препараты (L01) 61,4 58 -6 % Противоопухолевые гормональные препараты (L02) 3,9 4 2 % Иммуностимуляторы (L03) 1,6 1,1 -29 % Иммунодепрессанты (L04) 3,4 12,1 254 % Льготные закупки Противоопухолевые препараты (L01) 17,2 18,6 9 % Противоопухолевые гормональные препараты (L02) 2,9 2,7 -5 % Иммуностимуляторы (L03) 0,6 0,9 48 % Иммунодепрессанты (L04) 10,7 11,7 9 % Источник: Headway

В госпитальных закупках больше всего выросла подгруппа иммунодепрессантов. Как объясняют в Headway, рост обусловлен выходом на рынок и активными продажами МНН олокизумаба от «Р-Фарм» (5,9 млрд руб.) и МНН левилимаба от «Биокад» (2,6 млрд руб.). Оба препарата включены во Временные рекомендации по лечению COVID-19.

Если сравнить госпитальные закупки в первом полугодии 2021 и 2020 годов без иммунодепрессантов, то объем закупок трех групп — L01, L02,L03 — снизился на 6%.

Елена Калиновская

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