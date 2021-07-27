Глаголев: недопустимо наказывать врачей, сообщающих регулятору о поствакцинальных осложнениях

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев во время обучающего семинара Росздравнадзора по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от COVID-19 26 июля подчеркнул, что врачей, сообщающих регулятору об обнаруженных нежелательных реакциях на вакцинацию от COVID-19, нужно поощрять, а не применять в отношении них санкции. Позицию замминистра поддержала и глава Росздравнадзора Алла Самойлова, заявившая, что систематизированная информация о возможных побочных эффектах после прививки поможет повысить доверие пациентов к вакцинации.

«К сожалению, сегодня, несмотря на то что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико. Во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Однако, очевидно, информации им поступает крайне мало», – сообщил Сергей Глаголев.

Он добавил, что иногда регуляторы сталкиваются с ситуациями, когда «сообщения о нежелательных реакциях на вакцины выявляются средствами массовой информации», а ведомства узнают о них «во вторую и третью очередь». «К моменту, когда к нам обращаются СМИ, мы не имеем данных по результатам расследований и не можем представить аргументированную позицию – связано это с вакцинацией или нет, – посетовал замминистра. – Естественно, эту ситуацию необходимо исправлять, и нам сейчас важно уделить все внимание ликвидации недостаточной сообщаемости о нежелательных реакциях».

Не менее важно, по словам Глаголева, помнить не только о количестве сообщений, но и об их качестве. «Здесь и врачи, и организаторы здравоохранения должны четко представлять себе, что сообщать, куда сообщать, когда, и что из этого не требует срочного информирования органов исполнительной власти», – отметил замглавы Минздрава РФ.

Он обратил внимание «на еще одну распространенную, но недопустимую практику». «Это санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации. Я хочу отметить, что как раз повод нашего внимания – это не большое число сообщений о поствакцинальных осложнениях или неблагоприятных событиях, но их отсутствие. И, как вы видите, в последние недели мы реагируем как раз на те регионы, откуда ничего не сообщается. Так вот, как раз надо стимулировать тех врачей, которые активно ведут эту работу, а не грозить им санкциями за несообщаемость», – резюмировал Сергей Глаголев.

Похожее мнение высказала и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. «Если мы с вами открыто будем заявлять обо всех нежелательных реакциях, они будут сгруппированы, они будут все обобщены. И мы с вами активно можем выйти на суд наших пациентов для того, чтобы четко сказать, какие нежелательные реакции вакцина на сегодняшний день имеет в своем действии. Тем самым мы говорим о безопасности вакцины, мы говорим о тех нежелательных реакциях, которые могут возникнуть, но они являются либо серьезными, либо несерьезными. И в данном случае доверие наших пациентов к вакцинации будет более высоким, поскольку мы видим на сегодняшний день большое количество пациентов, отказывающихся от вакцинации только по той причине, что они боятся и не знают о том, как действует на самом деле вакцина», – сказала она.

По словам Самойловой, система фармаконадзора, система сбора информации о нежелательных реакциях – «это в первую очередь повышение доверия пациентов к вакцинации». «Задача Росздравнадзора – не быть карателем и не обвинять врачей, которые подали сообщение, а, наоборот, я бы сказала, благодарить врачей, которые подали сообщения в систему фармаконадзора, для того чтобы у нас была полная и достоверная информация. А если на сегодняшний день наши сотрудники и приходят в лечебные учреждения с предупреждениями, то это только потому, что, наоборот, мы видим нулевую активность врачей в части подачи нежелательных реакций», – заключила глава ведомства.

Минздрав РФ 24 июля обновил временные методические рекомендации по проведению вакцинации против COVID-19 у взрослых. Они дополнены положениями по получению справки о наличии медотвода по вакцинации онкобольных и беременных. Частота проведения вакцинации осталась прежней – каждые полгода. По словам замминистра Сергея Глаголева, в следующей редакции документа появятся систематизированные рекомендации для врачей по информированию регулятора об обнаруженных у пациентов поствакцинальных осложнениях.

Ранее Минздрав и Роспотребнадзор сообщали, что в среднем среди заболевших COVID-19 количество вакцинированных пациентов не превышает 0,5%. Как установил Vademecum, от региона к региону эти цифры могут несколько отличаться, а министерства некоторых субъектов РФ и вовсе не отслеживают этот показатель. По состоянию на 21 июля в России обоими компонентами вакцины были привиты 22,6 млн человек. Подробнее о ходе вакцинации в регионах – в мониторинге Vademecum.

Фото: roszdravnadzor.gov.ru

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