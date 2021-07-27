В России запустят эксперимент по маркировке кожных антисептиков

Правительство РФ постановило провести в стране с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года «эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков – дезинфицирующих средств». Оператором информационной системы на безвозмездной основе станет «Оператор-ЦРПТ», который уже курирует маркировку лекарств, а участие игроков рынка в эксперименте будет добровольным. Правительство РФ постановило провести в стране с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года «эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков – дезинфицирующих средств». Оператором информационной системы на безвозмездной основе станет «Оператор-ЦРПТ», который уже курирует маркировку лекарств, а участие игроков рынка в эксперименте будет добровольным.

Согласно документу, обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, Минцифры, Минздрав, Росздравнадзор, федеральные налоговая и таможенная службы, Роспотребнадзор, Федеральная служба по аккредитации и ФСБ. До 1 октября 2021 года Минпромторг должен обеспечить разработку и утверждение методических рекомендаций по проведению эксперимента и план-график.

Перечень продукции для маркировки ограничен двумя кодами ОКПД 2 (20.20.14.000 в части кожных антисептиков – дезинфицирующих средств и 20.42.15 в части парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием) и двумя кодами ТН ВЭД ЕАЭС соответственно (3808 94 900 0 и 3304 99 000 0).

Минпромторг РФ, согласно постановлению, должен провести оценку результатов эксперимента и предоставить в правительство доклады до 1 февраля и до 1 августа 2022 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал планы проведения эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств в конце марта 2021 года. Тогда предполагалось, что эксперимент начнется 15 мая 2021 года и завершится 31 августа 2022 года.