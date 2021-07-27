Маркировка ускорит развитие онлайн-торговли лекарствами

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки «Честный знак», поддержал инициативу Минздрава и Минэкономразвития о том, чтобы все участники эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами взаимодействовали с системой маркировки, все продаваемые онлайн препараты были внесены в систему, а каждый этап реализации был зафиксирован в «Честном знаке».

Как показывают социологические опросы, недоверие покупателей к качеству приобретаемых онлайн-лекарств является фактором, который тормозит развитие этого удобного потребителям направления, подчеркнули в ЦРПТ.

По данным оператора проекта, на сегодня почти 100% препаратов, поступающих в гражданский оборот, промаркированы. Это позволит гарантировать покупателям качество и безопасность приобретаемых в онлайн-сегменте препаратов, а также защитит легальные компании от конкуренции с контрафактной продукцией.

Крупнейшие маркетплейсы уже работают в системе «Честный знак», так как занимаются продажей товаров, которые подлежат маркировке. В компаниях настроены все процессы и есть интеграция с системой, добавили в ЦРПТ.

Оператор предложил вместе с заинтересованными компаниями из сферы онлайн-торговли провести совместный эксперимент по прослеживаемости рецептурных лекарств при дистанционной торговле.

Материал партнера: ЦРПТ

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