Прибыль Biogen упала на 25% во II квартале текущего года

Прибыль с продажи продукции американской биотехнологической компании Biogen упала на 25% во II квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 2,78 млрд долл. Тем не менее результаты превзошли ожидания аналитиков, предсказывавших доход в 2,61 млрд долл. Об этом стало известно из опубликованного финансового отчета.

Прибыль на акцию, составившая 5,68 долл. в этот финансовый период, снизилась на 42,3% по сравнению со II кварталом 2020 года. При этом прогнозы обещали более пессимистичные цифры — 4,54 долл.

Одна из самых больших статей дохода компании — препараты, предназначенные для лечения рассеянного склероза. Выручка с их продажи составила 1,79 млрд долл., в которые были включены роялти с лекарственного средства Ocrevus. Это на 24% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, стоит отметить известное лекарство от псориаза Tecfidera, разработанное Biogen. Его продажи снизились во II квартале на 58,7%, упав до 487,6 млн долл. на фоне выведения на рынок нескольких универсальных продуктов с такими же показаниями.

Производитель скорректировал прогнозы в отношении общего объема продаж в этом году, который, как ожидается, составит от 10,65 до 10,85 млрд долл.

Ярким событием для компании в текущем году стало получение 7 июня одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на препарат от болезни Альцгеймера Aduhelm. Лекарственное средство принесло во II квартале 2 млн долл. дохода за первые несколько недель после его утверждения. Препарат, известный также как

aducanumab, как ожидается, принесет Biogen многомиллиардную прибыль к концу 2021 года.

Однако одобрение нового лекарства было поставлено под сомнение некоторыми учеными, поскольку достоверно неизвестно, эффективно ли оно вообще. Исследования препарата были начаты в 2015 году и прекращены в 2019-м из-за подозрений в неэффективности терапии. Впоследствии Biogen совместно с FDA провели анализ результатов, выяснив, что есть незначительные улучшения в результате приема Aduhelm.

Инфузионное лекарственное средство стоит 56 тыс. долл. Это первый препарат от болезни Альцгеймера, который получил одобрение от регулятора, почти за два десятилетия. Как утверждает производитель, Aduhelm — первое средство, которое борется с причинами заболевания, а не просто помогает справиться с его симптомами.

Владимир Заболотских

pharmvestnik