Мария Литвинова поделится самой актуальной информацией об электронных рецептах в 2021 году

В среду 28 июля в 12.00 по московскому времени на сайте www.katrenstyle.ru состоится вебинар на тему: «Электронный рецепт: нормативно-правовая база и перспективы».

Лектор вебинара — исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Система электронных врачебных назначений уже внедрена в ряде регионов России. На основании их опыта новую практику с большой долей вероятности будут внедрять по всей стране. Участие в вебинаре поможет первостольникам, заведующим и владельцам аптечного бизнеса подготовиться к повсеместному внедрению электронных назначений и онлайн-продажи рецептурных препаратов. Лучше узнать обо всем заранее на вебинаре, чем потом разбираться «на ходу».

В ходе вебинара вы можете задать свои вопросы лектору и получить ответы в режиме онлайн.

Зарегистрироваться

Для участия в вебинаре достаточно иметь компьютер или смартфон, а также стабильное интернет-соединение. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Онлайн-журнал для фармацевтических работников «Катрен-Стиль» регулярно проводит вебинары на актуальные для фармацевтической отрасли темы. Следите за обновлениями расписания событий на сайте www.katrenstyle.ru

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

pharmvestnik