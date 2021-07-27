Shionogi объявила о разработке нового препарата от COVID-19

Компания Shionogi & Co объявила о разработке препарата от COVID-19, предназначенного для лечения заболевания в домашних условиях. Производитель уже начал испытания лекарства, которые продлятся до следующего года.

Японская фармацевтическая компания Shionogi & Co заявила о разработке нового лекарственного средства против COVID-19. Производитель уже начал испытания препарата на людях и планирует привлечь от 50 до 100 здоровых пациентов. Об этом пишет издательство Wall Street Journal.

Shionogi, которая участвовала в создании знаменитого лекарства от холестерина «Крестор», сообщила, что препарат будет приниматься один раз в день, что более удобно для пациентов. Его испытания уже стартовали и продолжатся до следующего года.

Несколько месяцев назад исследования похожих препаратов начали компании Pfizer и MSD. По словам представителей Pfizer, лекарство, принимаемое два раза в день, может появиться в продаже уже в этом году.

Все три компании стремятся решить одну из самых больших проблем в борьбе с пандемией. Исследования показали, что вакцины все еще эффективны в предотвращении тяжелых форм COVID-19, вызванного новыми штаммами SARS-CoV-2. Однако некоторые люди не хотят делать прививку.

Производители лекарств пытаются разработать препарат, который могли бы принимать в домашних условиях пациенты с положительным тестом на коронавирус на этапе развития у них симптомов. Как отметил главный исполнительный директор Shionogi Исао Тешироги, цель компании — создать лекарство, которое будет наравне с препаратами от гриппа, такими как «Тамифлю». Он добавил, что лекарственное средство Shionogi будет направлено на нейтрализацию вируса в течение пяти дней.

Существующие методы лечения COVID-19, в том числе противовирусный препарат ремдесивир, разработанный компанией Gilead Sciences, и моноклональные антитела американского производителя Regeneron Pharmaceuticals, как правило, назначаются в больницах при развитии более тяжелых форм заболевания.

Лекарственные средства Pfizer и Shionogi — это ингибиторы протеазы. Они предотвращают развитие инфекции, ингибируя фермент, называемый протеазой, который необходим вирусу для создания новых копий. В свою очередь, препарат MSD направлен на запутывание генетического кода, необходимого вирусу для создания собственных копий.

Фото: pixabay.com

Владимир Заболотских

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