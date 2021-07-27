Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации от COVID-19

В России проводится «экстренная» вакцинация от коронавируса, при которой нужно прививаться спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации. После достижения уровня коллективного иммунитета не менее 60% от численности взрослого населения вакцинация станет «рутинной» – один раз в год, указано в рекомендациях Минздрава.

Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях», – сообщается в документе.

Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяется на «рутинную» и «экстренную». С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в России до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 % от численности взрослого населения) проводится «экстренная» вакцинация — спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации.

После достижения целевого показателя уровня коллективного иммунитета будет проводиться «рутинная» вакцинация в плановом режиме — через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации. При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации при наличии соответствующих вакцин.

Решение о возврате к режиму «экстренной» вакцинации в стране или отдельных ее субъектах принимается на основании решения Главного государственного санитарного врача России или главных государственных врачей субъектов РФ по эпидемической ситуации.

«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ», – уточняют в Минздраве.

Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой зарегистрированной вакциной, указано в рекомендациях. В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных явлений на введение вакцины повторную вакцинацию можно проводить другой вакциной при согласии гражданина.

Ранее сообщалось, что эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд высказалась против проведения ревакцинации от COVID-19.

«У нас нет каких-то систематических доказательств, которые могут указать нам на необходимость бустерных доз. Многие вакцины теряют эффективность, но если вы прошли полный курс вакцинации одобренными ВОЗ вакцинами, о котором мы говорим в наших рекомендациях, в том числе и от SAGE [стратегическая группа экспертов по иммунизации], — у вас хорошая защита», — заявила Линдстранд.

Елена Сидорова

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