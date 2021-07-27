Комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer имеет одинаковую эффективность с двумя дозами Pfizer

Южнокорейские исследователи заявили, что пациенты, привившиеся сначала противоковидной вакциной AstraZeneca, а затем вакциной Pfizer, имели уровень антител в шесть раз выше, чем те, кто получил две вакцины AstraZeneca. Минздрав Тайваня объявил о выдаче разрешения на комбинированную вакцинацию.

Исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что у пациентов, получавших в качестве первой дозы вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca, а в качестве второй — препарат Pfizer/BioNTech, имели в шесть раз больше антител, чем те, кто получил две дозы вакцины AstraZeneca. Об этом пишет новостное агентство Reuters.

В исследовании приняли участие 499 медицинских работников, которых разделили на три группы. 100 из них привились комбинацией вакцин, 200 — двумя дозами препарата Pfizer/BioNTech, а оставшимся ввели две дозы вакцины AstraZeneca.

У всех участников были обнаружены в крови нейтрализующие антитела, которые предотвращают проникновение вируса в клетки и его репликацию. При этом количество антител в группе, которую привили двумя разными вакцинами, и в группе, получившей две вакцины Pfizer/BioNTech, оказалось примерно одинаковым.

Исследование, опубликованное Оксфордским университетом в прошлом месяце, продемонстрировало аналогичные результаты. Причем в случае вакцинации сначала препаратом AstraZeneca, а затем препаратом Pfizer/BioNTech, уровень Т-клеток и антител был выше, чем в случае обратной комбинации — сначала вакциной Pfizer/BioNTech, а затем вакциной AstraZeneca.

Эти данные послужат подспорьем для стран в принятии решение о предложении альтернативы второй дозе вакцины AstraZeneca, которая, как было установлено, вызывает в некоторых случаях тромботические осложнения. Минздрав Тайваня уже сегодня заявил о своих планах одобрить комбинацию вакцин. В ближайшее время жители острова получат разрешение на получение вакцины AstraZeneca первой дозой, а одну из существующих мРНК-вакцин — второй, сообщает Taiwan news.

Владимир Заболотских

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