iHerb подал заявку на публичное размещение своих акций

Онлайн-ретейлер iHerb представил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку о проведении т.н. IPO, первичного размещения своих обыкновенных акций. До сих пор не были определены количество предлагаемых акций и цены на них.

Американский маркетплейс iHerb Holdings объявил о представлении заявки на регистрацию по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на конфиденциальной основе. Компания планирует провести первичное публичное размещение своих обыкновенных акций (IPO). При этом количество предлагаемых акций и цены на них пока не были определены, говорится на сайте ТАСС. Ожидается, что размещение акций начнется после того, как SEC завершит процесс рассмотрения заявки с учетом рыночных и других условий.

Основанная в 1996 г. iHerb занимается продажей товаров для здоровья, витаминов и биоактивных добавок (БАД). Ранее сообщалось, что компания намерена локализовать производство витаминов и БАД в России. Об этом заявила на Петербургском международном экономическом форуме директор по развитию представительства iHerb в России Оксана Богатенко.

Приложения iHerb в Google Play и App Store были заблокированы для российских пользователей Роскомнадзором еще в 2019 году. Основной причиной послужило несоответствие продаваемых компанией БАД техрегламенту. Более того, IP-адреса мобильного приложения iHerb были занесены Роскомнадзором в реестр информации, запрещенной к распространению в России.

В декабре 2019 года сообщалось, что компания открыла свое представительство в России.

В июне 2021 года iHerb заявила о готовности потратить более 1,5 млрд руб. на получения свидетельств государственной регистрации для своей продукции. В первую очередь планируется регистрировать БАД и косметическую продукцию.

Владимир Заболотских

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