«Фармимэкс» будет поставлять аталурен для подопечных «Круга добра»

«Фармимэкс» будет поставлять аталурен для лечения миодистрофии Дюшенна — Беккера. Эта компания единственная подала заявки на поставку этого препарата для подопечных фонда «Круг добра».
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги трех аукционов на поставку препарата «Трансларна» (МНН аталурен) для лечения миодистрофии Дюшенна — Беккера. Эта компания единственная подала заявки на поставку этого препарата для подопечных фонда «Круг добра» .
— Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 250 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 199 795 483,80 руб.
— Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 125 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 99 510 541,35 руб.
— Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 1000 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 55 756 879,20 руб.
Члены попечительского совета фонда «Круг добра» приняли решение включить этот препарат в перечень для закупок 27 мая.
Сегодня только девять детей с заболеванием миодистрофия Дюшенна — Беккера получают терапию аталуреном. Другие патогенетические препараты к пациентам в России не применяются. Очень многие дети бросают лечение из-за того, что препарат кончается и необходимо снова ждать закупки на региональном уровне.
Фото: mosmedpreparaty.ru
Елена Сидорова
pharmvestnik