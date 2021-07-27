iHerb подал заявку на публичное размещение своих акций Суд аннулировал товарные знаки на препарат «Фенотропил» » «Фармимэкс» будет поставлять аталурен для подопечных «Круга добра» «Фармимэкс» будет поставлять аталурен для лечения миодистрофии Дюшенна — Беккера. Эта компания единственная подала заявки на поставку этого препарата для подопечных фонда «Круг добра». Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги трех аукционов на поставку препарата «Трансларна» (МНН аталурен) для лечения миодистрофии Дюшенна — Беккера. Эта компания единственная подала заявки на поставку этого препарата для подопечных фонда «Круг добра» . — Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 199 795 483,80 руб. — Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 125 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 99 510 541,35 руб. — Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 1000 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 55 756 879,20 руб. Члены попечительского совета фонда «Круг добра» приняли решение включить этот препарат в перечень для закупок 27 мая. Сегодня только девять детей с заболеванием миодистрофия Дюшенна — Беккера получают терапию аталуреном. Другие патогенетические препараты к пациентам в России не применяются. Очень многие дети бросают лечение из-за того, что препарат кончается и необходимо снова ждать закупки на региональном уровне.

Фото: mosmedpreparaty.ru Елена Сидорова

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