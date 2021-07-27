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«Фармимэкс» будет поставлять аталурен для подопечных «Круга добра»

«Фармимэкс» будет поставлять аталурен для лечения миодистрофии Дюшенна — Беккера. Эта компания единственная подала заявки на поставку этого препарата для подопечных фонда «Круг добра».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги трех аукционов на поставку препарата «Трансларна» (МНН аталурен) для лечения миодистрофии Дюшенна — Беккера. Эта компания единственная подала заявки на поставку этого препарата для подопечных фонда «Круг добра» .

— Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 199 795 483,80 руб.

— Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 125 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 99 510 541,35 руб.

—  Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 55 756 879,20 руб.

Члены попечительского совета фонда «Круг добра» приняли решение включить этот препарат в перечень для закупок 27 мая.

Сегодня только девять детей с заболеванием миодистрофия Дюшенна — Беккера получают терапию аталуреном. Другие патогенетические препараты к пациентам в России не применяются. Очень многие дети бросают лечение из-за того, что препарат кончается и необходимо снова ждать закупки на региональном уровне.
Фото: mosmedpreparaty.ru

Елена Сидорова
pharmvestnik

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26 июля, 2021 | Просмотров: 65