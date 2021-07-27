Суд аннулировал товарные знаки на препарат «Фенотропил»

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану семи товарных знаков, которые касаются препарата «Фенотропил» (ММН-фонтурацетам). Соответствующий иск подала «Валента Фармацевтика» («Валента Фарм»), решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Все знаки принадлежали Роману Ахапкину.

В конце прошлого года Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала полностью недействительным патент Валентины и Романа Ахапкиных, который защищает препарат фонтурацетам. Возражение тогда подала компания ОАО «Фармстандарт-Лексредства», которой принадлежит РУ на препарат «Актитропил» на основе фонтурацетама. Согласно данным ГРЛС, «Фармстандарт-Лексредства» зарегистрировал свой препарат в июне 2020 года. По информации компании AlphaRM, в 2020 году компания продала две упаковки «Актитропила» на сумму 620 руб., а в 2021 году — 7,1 тыс. упаковок на 6,2 млн руб.

Согласно п.1 ст.1486 Гражданского кодекса, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, если он не будет использоваться в течение трех лет. Именно на эту норму ссылалась «Валента Фармацевтика» в своем иске.

Что случилось с «Фенотропилом»

Фонтурацетам под торговым наименованием «Фенотропил» выпускала «Валента Фармацевтика». Компания производила препарат в рамках лицензионных договоров на патенты и товарные знаки, включая товарный знак «Фенотропил»®. Сотрудничество «Валенты Фарм» с Ахапкиными началось в 2002 году, а завершилось в апреле 2017 года. Компания сообщала, что лицензионные договоры на товарные знаки и соответствующие патенты были расторгнуты по инициативе правообладателей.

По данным AlphaRM, продажи «Фенотропила» производства «Валента Фарм» с 2017 года начали снижаться. В 2017 году они составили 1,1 млрд руб., а в 2018 году снизились до 500 млн руб. В 2020 году было продано 5,6 тыс. упаковок препарат на сумму 3,5 млн руб., а за первые пять месяцев 2021 года — 202 упаковки на 161 тыс. руб.

С 2018 года «Валента Фарм» начала выпуск фонтурацетама под другим брендом — «Нанотропил ново». Его продажи тогда составили 11 тыс. руб., а в 2019 году увеличились до 68,6 тыс. руб. В 2020 году было продано 257,7 тыс. упаковок на 190,8 млн руб., а за январь — май текущего года продали 238,5 тыс. упаковок на сумму 185,9 млн руб.

Фонтурацетам — ноотропный препарат, который применяют в том числе при заболеваниях ЦНС и нарушениях обменных процессов в головном мозге, алкоголизме.

«ФВ» направил запрос компании «Валента Фармацевтика» с просьбой уточнить, собирается ли компания возобновить выпуск фонтурацетама под брендом «Фенотропил».

Маргарита Грошева

Елена Калиновская

pharmvestnik