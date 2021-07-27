Аптеку оштрафовали на миллион рублей за непереоценку препарата после включения его в ЖНВЛП

Столичной аптеке «Здоровье» пока не удалось добиться отмены штрафа в размере чуть более 1 млн руб., который наложил на нее Департамент здравоохранения Москвы за превышение наценки на «Арепливир». Ранее аптеке в Нижегородской области удалось отстоять свою правоту в аналогичном споре.

Арбитражный суд г. Москвы признал законным постановление департамента здравоохранения столицы о привлечении ООО «Здоровье» к административной ответственности в виде штрафа в размере 1,022 млн руб. Аптеку признали виновной в том, что она продавала «Арепливир» по завышенной цене после того, как он был включен в перечень ЖНВЛП, следует из судебного решения, опубликованного в системе «Мой арбитр».

С 26 ноября по 23 декабря 2020 года в аптеке «Здоровье» была проведена внеплановая проверка Департамента здравоохранения Москвы по поводу ценообразования на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. По ее результатам было вскрыто нарушение: реализация препарата «Арепливир» с превышением предельной торговой надбавки. Сумма излишне полученной выручки составила 511 тыс. руб., пришел к выводу Департамент и оштрафовал аптечное предприятие в двукратном от этой суммы размере. «Здоровье» не согласилось с выводами проверки и обратилось в суд.

«Арепливир» был включен в список ЖНВЛП 12 октября 2020 года. Аптека приобрела этот препарат у дистрибьютора 15 октября по цене 11200 руб. за упаковку. А 16 октября Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на него на уровне 4 тыс. руб. без учета НДС. Аптечное предприятие должно было провести переоценку, но этого не сделало. По какой причине, в решении не упоминается. В нем лишь говорится, что «все доводы заявителя по настоящему делу являются безосновательными и направлены не на соблюдение им действующего законодательства, а исключительно на изыскание всевозможных способов ухода от административной ответственности».

Ранее аналогичный спор рассматривался судами Нижегородской области. Там Региональная служба по тарифам оштрафовала «Нижегородскую областную фармацию» («НОФ») на 100 тыс. руб. за то, что та почти неделю продавала препарат «Коронавир» по старой цене, хотя на тот момент он уже вошел в перечень ЖНВЛП и новая предельная розничная цена на него была снижена.

Арбитражный суд Нижегородской области признал правоту регулятора. Однако Первый арбитражный апелляционный суд встал на сторону «НОФ». Он признал наличие пробела в законодательстве: в нормативной базе не оговорено, в какие сроки аптека обязана произвести переоценку лекарства, приобретенного до его включения в перечень ЖНВЛП. Стало быть, претензии к предприятию беспочвенны.

В мае этого года аптеки пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на большие штрафы за завышение цен на препараты ЖНВЛП. При установлении размера штрафа за нарушение ценообразования на такие лекарства проверяющие не учитывают целый ряд факторов. Такой подход приведет к ликвидации аптечных организаций — представителей малого и среднего бизнеса, говорилось в письме СРО «Ассоциация независимых аптек», направленном председателю правительства.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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