В Испании зарегистрирован случай смерти после вакцинации противоковидным препаратом J&J

В Испании ведется расследование случая смерти после вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson (J&J). Предполагается, что мужчина перенес инсульт и полиорганную недостаточность, вызванную тромбами, которые возникли после прививки. Испанец ранее не имел никаких патологий.

Министерство здравоохранения Испании расследует случай смерти 36-летнего мужчины, произошедший через две недели после получения противоковидной вакцины Janssen фармацевтической компании Johnson & Johnson (J&J). Врачи больницы Вирхен-дель-Росио в городе Севилье, куда был госпитализирован пациент, заявили о возможной прямой связи между полученным препаратом и летальным исходом. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Мужчина, у которого ранее не было диагностировано никаких патологий, был вакцинирован Janssen. Через несколько дней он начал чувствовать недомогание, вызванное вакциной. Симптомы усугублялись, в связи с чем его пришлось госпитализировать. Как утверждают члены семьи мужчины, в результате проведения анализов было установлено, что испанец перенес инсульт. В течение нескольких часов после того, как его перевели в другую больницу, он скончался.

Окончательная причина смерти так и не была оглашена семье пациента. Испанскому регулятору была передана информация об этом инциденте.

До сих пор в Испании не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода, связанного с прививкой компании J&J. В последнем отчете Испанского агентства по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения (AEMPS) было указано пять смертей, связанных с вакциной AstraZeneca.

Владимир Заболотских

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