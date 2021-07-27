ГК «Промомед» расширил облигационную программу до 5 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала изменения в программе биржевых облигаций ООО «Промомед ДМ». Объем программы облигаций серии 001Р увеличен до 5 млрд руб.

Номинальная стоимость одной облигации — тысяча рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года. Купонный период — 182 дня. В новую редакцию программы включена возможность размещения отдельных выпусков «зеленых», социальных и/или инфраструктурных облигаций.

Как сообщили в компании, средства, полученные от размещения облигаций, инвестируются в разработку и производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, строительство новых исследовательских лабораторий и цехов.

В ближайшей перспективе «Промомед» планирует сосредоточиться на расширении портфеля за счет создания инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологических и онкологических препаратов.

Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций 001Р-01 ООО «Промомед ДМ» на Московской бирже состоялось 24 декабря 2020 года, тогда компания привлекла 1 млрд. руб. по ставке 9,5% годовых. В июне 2021 года ООО «Промомед ДМ» своевременно и в полном объеме выплатило первый купонный доход по биржевым облигациям, объем выплат составил 47,37 млн руб.

Биржевые облигации 001Р-01 ООО «Промомед ДМ» включены в листинг сектора Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, что делает их более привлекательными для широкого круга инвесторов, освобождая от уплаты НДФЛ, подчеркнули в компании.

Материал партнера: «Промомед»

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