Лечить болезнь Крона поможет противогрибковая вакцина

Бороться с болезнью Крона можно с помощью противогрибковой вакцины. Результаты соответствующего исследования ученых из Университета здравоохранения Юты (University of Utah Health Sciences), которые провели эксперименты на лабораторных мышах, опубликовал научный журнал Nature.

По словам ученых, грибки кишечника важны для здоровья человека, но при этом могут вызывать способствующие воспалительным заболеваниям повреждения кишечника. Иммунная система контролирует грибки, не позволяя им провоцировать болезни, но при возникновении дисбаланса увеличивается риск развития недугов.

Как показали эксперименты с мышами, противогрибковая вакцина эффективно борется с дрожжевой инфекцией. Кроме того, ее можно использовать для борьбы с болезнью Крона.

Ученые из Великобритании также выявили снижение когнитивных способностей у переболевших коронавирусной инфекцией.

gxpnews