«Валента» оспорила права семьи Ахапкиных на товарный знак Фенотропил

«Валента Фарм» сможет вернуться к производству ноотропного препарата фонтурацетама под названием «Фенотропил». Разработчики препарата – семья Ахапкиных – в 2017 году прекратили партнерские отношения с «Валентой Фарм», долгое время производившей Фенотропил, и решили сами заняться производством и продажами препарата. Однако препарат так и не удалось вывести на рынок. Патент Ахапкиных на фонтурацетам оспорен, «Валенте Фарм» удалось аннулировать права семьи на товарные знаки, связанные с названием «Фенотропил». Компания уже подала в Роспатент заявку на регистрацию этого знака за собой. «Валента Фарм» сможет вернуться к производству ноотропного препарата фонтурацетама под названием «Фенотропил». Разработчики препарата – семья Ахапкиных – в 2017 году прекратили партнерские отношения с «Валентой Фарм», долгое время производившей Фенотропил, и решили сами заняться производством и продажами препарата. Однако препарат так и не удалось вывести на рынок. Патент Ахапкиных на фонтурацетам оспорен, «Валенте Фарм» удалось аннулировать права семьи на товарные знаки, связанные с названием «Фенотропил». Компания уже подала в Роспатент заявку на регистрацию этого знака за собой.

Суд по интеллектуальным правам 14 июля удовлетворил иск АО «Валента Фарм» к Роману Ахапкину о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, связанных с названием «Фенотропил», поскольку их не использовали более трех лет.

Фенотропил с 2002 до 2017 года по лицензионным договорам с Романом и Валентиной Ахапкиными выпускала «Валента Фарм». Объем продаж препарата достигал 1 млрд рублей в год. В 2017 году лицензионные договоры были расторгнуты по инициативе Ахапкиных. Правообладатели решили сами заняться продвижением препарата и выпускать его на контрактной площадке. Для этого была зарегистрирована компания «Вира Иннфарм». Но если патенты и товарные знаки на Фенотропил сохранились за Ахапкиными, то регудостоверение на препарат осталось за «Валентой Фарм».

Ахапкины пытались внести изменения в регудостоверение, следует из материалов суда, но Минздрав им отказал. Для того чтобы зарегистрировать препарат на «Вира Иннфарм», нужно было снова провести доклинические и клинические исследования. Но компания к ним не приступила.

По версии Романа Ахапкина, изложенной в суде, «Вира Иннфарм» работала над подготовкой к испытаниям препарата, началу проведения которых помешала пандемия COVID-19. Субстанцию Фенотропила для «Виры Иннфарм» произвели ФГУП «СКТБ «Технолог» и «Фармсинтез», а «Фармасинтез» выпустил 500 упаковок препарата для научных исследований. Как выяснил суд, «Технолог» произвел субстанцию в 2015 году, «Фармсинтез» выпустил субстанцию для исследований животных и тестов in vitro, а доказательств производства «Фармасинтезом» препарата не представлено. Но в любом случае эти договоренности не указывают на ввод препарата в оборот и использование товарных знаков, сделал вывод суд.

«Валента Фарм» доказала свою заинтересованность в прекращении правовой охраны товарных знаков на основании того, что раньше производила фонтурацетам, имеет регудостоверение на препарат и в марте 2020 года подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Фенотропил».

В 2020 году «Валента Фарм» уже начала выпускать и продавать фонтурацетам, но под названием «Нанотропил ново». Тогда компания зарегистрировала патент на «новый состав N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидона», представляющий собой фонтурацетам в сочетании с 4-фенилпирролидоном-2 (не более 1% в составе).

В 2020 году был аннулирован патент Ахапкиных на фонтурацетам. Возражение против выдачи патента подал в Роспатент «Фармстандарт», позже также выпустивший фонтурацетам под ТН Актитропил.