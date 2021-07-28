«Ирвин» поставит в регионы препарат «Эврисди» на сумму 129,9 млн рублей

Компания «Ирвин» поставит в регионы препарат «Эврисди» для подопечных фонда «Круг добра» со СМА. Сумма контракта 129,9 млн рублей.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги аукциона на поставку препарата рисдиплам, который применяется для лечения СМА. Его выпускает компания Roche под брендом «Эврисди».

Контракт на сумму 129 860 088,60 руб. заключен с компанией «Ирвин», которая единственная подала заявку на участие в аукционе.

До этого по аукционам на поставку препарата рисдиплам для подопечных «Круга добра» контракты также заключались с компанией «Ирвин», которая единственная подавала заявки на участие.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Сидорова

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