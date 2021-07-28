Выпускники базовой кафедры «Биохимик» получат предложения о трудоустройстве на фармпредприятие

Новый набор студентов-бакалавров на базовую кафедру АО «Биохимик» (входит в ГК «Промомед») «Химическая технология синтетических биологически активных веществ» в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва продолжается, прием заявлений открыт до конца месяца. Всем студентам, успешно завершившим обучение, «Биохимик» гарантирует трудоустройство на инженерно-технические должности, подтвердили в компании.

Студенты первого набора кафедры «Химическая технология синтетических биологически активных веществ» в сентябре приступят к четвертому году обучения. Впереди у них практика на предприятии, дипломная работа и приглашение построить карьеру на «Биохимике». Желающие смогут совместить работу с обучением на магистерской программе, старт которой запланирован в 2022 году.

«Студенты, прошедшие подготовку или переподготовку на нашей кафедре, востребованы на предприятии, — подчеркнул исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. — Стратегия развития предприятия предполагает строительство новых цехов, занимающихся, в числе прочего, производством биологических и биосинтетических препаратов, разработку новейших препаратов, стремительную модернизацию. Наши сотрудники повышают квалификацию в лучших учебных заведениях, знакомятся с зарубежным опытом и используемым оборудованием. Мы делаем ставку на высококвалифицированных специалистов, поддерживаем их стремление к развитию и интерес к фармацевтике и современным технологиям».

ГК «Промомед» — стратегический партнер Мордовского университета на протяжении многих лет, все это время реализуются совместные программы по образованию, научно-исследовательской деятельности, производственной практике студентов и обучению сотрудников завода «Биохимик» на базе образовательного учреждения. Большинство сотрудников предприятия — выпускники вуза.

Образовательная программа кафедры «Химическая технология синтетических биологически активных веществ» была разработана совместно с ГК «Промомед», поэтому она отвечает потребностям современного фармацевтического рынка, подчеркнули в компании. Учебный процесс основан на сочетании фундаментальной естественно-научной подготовки и приобретении практических навыков на заводе «Биохимик».

Наряду с обязательной базовой составляющей в учебный план включены уникальные авторские специальные курсы в области производства антибиотиков и противовирусных препаратов. В образовательном процессе задействованы ведущие специалисты АО «Биохимик».

Материал партнера: «Промомед»

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