BioNTech разработает мРНК-вакцину от малярии

Компания BioNTech объявила о намерении создать новую мРНК вакцину от малярии. На начальные испытания, которые стартуют уже в следующем году, будет выделено до 59 млн долларов. Кроме того, биотехнологическая фирма планирует построить завод в Африке для передачи своей технологии местным производителям.

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, создавшая совместно с Pfizer мРНК-вакцину от COVID-19, заявила о своих планах разработать более эффективную вакцину против малярии, одной из самых смертоносных болезней в мире. Об этом пишет новостное издательство Wall Street Journal.

Исполнительный директор BioNTech Угур Сахин рассказал в интервью, что в сейчас существуют такие вакцины, однако с ними есть две проблемы. Либо они вообще не оказывают никакого действия на организм, либо оказывают, но в течение короткого периода времени.

Лишь одна вакцина от малярии получила одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США — это препарат Mosquirix. Британская компания GlaxoSmithKline занималась ее разработкой более 30 лет. В среднем ее эффективность составляет всего 39%.

Цель BioNTech — создать вакцину против малярии, эффективность которой будет составлять 90% в течение одного-двух лет. Разработанная вакцина будет распространяться в Африке на некоммерческой основе.

Клинические испытания кандидатных вакцин начнутся в 2022 году. По словам Сахина, всего будет испытано до 20 вакцин. Для проведения первичных этапов исследований будет выделено до 59 млн долларов.

BioNTech сообщила, что окажет поддержку в производстве и проведении испытаний существующих кандидатных вакцин на африканских предприятиях и даже откроет свой завод на континенте. Сегодня большие надежды возлагаются на противомалярийную вакцину R21, находящуюся на промежуточной стадии испытаний. Разработанная Оксфордским университетом, R21 может стать первым препаратом, достигшим цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению эффективности в 75%. Согласно последним данным исследований с выборкой в 450 детей, вакцина эффективна на 77%.

В 2019 году было отмечено 229 млн случаев заболевания, 94% из которых зарегистрированы на Африканском континенте. Каждый год от малярии умирает около 400 тыс. человек, две трети из которых дети.

Владимир Заболотских

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