STADA займется дистрибуцией безрецептурных препаратов Sanofi в 20 европейских странах

Компания Sanofi будет осуществлять дистрибуцию своих безрецептурных препаратов в 20 странах Европы через STADA. Соглашение касается около 50 брендов. В июне компании также заключили сделку, в рамках которой STADA выкупила у Sanofi 16 брендов препаратов.

STADA и Sanofi заключили дистрибьюторское соглашение, согласно которому с ноября 2021 года STADA будет отвечать за дистрибуцию и продажу линейки хорошо зарекомендовавших себя брендов сегмента Consumer Healthcare (безрецептурные препараты) компании Sanofi в 20 странах Европы. Это следует из сообщения STADA, поступившего в «ФВ».

Соглашение распространяется на Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию, а также Нидерланды, Ирландию, Мальту и Болгарию. Помимо этого, оно включает Эстонию, Латвию и Литву, а также Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Македонию, Черногорию, Сербию и Словению.

«Сделка касается около 50 хорошо зарекомендовавших себя брендов», — сказано в сообщении. К ним в том числе относятся Allegra Fexotabs, Bisolvon, Dulcolax и Essentiale Forte N в таких терапевтических категориях, как аллергия, кашель и простуда, дерматология и здоровье пищеварительной системы, а также обезболивающие, витамины, минералы и добавки.

В июне компании заключили другую сделку, в рамках которой STADA приобрела 16 брендов безрецептурных препаратов Sanofi. Завершить ее планируют в третьем квартале этого года. «Сделка со STADA гарантирует, что эти продукты будут по-прежнему доступны для потребителей», — указывают в Sanofi.

Бренды, которые приобрела STADA в том числе включают мазь и салфетки Mitosyl, таблетки от сухого кашля Silomat, пищевые добавки Frubiase для спортсменов, Modafen — таблетки для облегчения простуды и гриппа, а также линию средств по уходу за кожей Viscontour. Большая часть годового оборота приобретенного портфеля достигается в пяти европейских странах: Германии, Франции, Испании, Италии и Польше, указывает STADA.

В прошлом году немецкая компания купила 15 безрецептурных брендов у GlaxoSmithKline (GSK), продающихся более чем в 40 странах.

Маргарита Грошева

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