Компания «Биотэк» безвозмездно передала медикаменты в рамках гуманитарной миссии в Сирии

Ассоциация импортеров и экспортеров в здравоохранении направит предоставленную компанией «Биотэк» продукцию нуждающемуся населению в Сирии.

Ассоциация импортеров и экспортеров в здравоохранении (АИЭЗ) осуществляет гуманитарную миссию на территории Сирии под эгидой Межведомственного координационного штаба России по вопросам возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их довоенного проживания и восстановления мирной жизни в Сирийской Арабской Республике.

«На территорию Сирии будет доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению», — сообщили в Минобороны РФ агентству РИА «Новости».

Компания «Биотэк» предоставила на безвозмездной основе полторы тонны продукции медицинского назначения (в т.ч. дезинфицирующих средств и кожных антисептиков) производства завода «Биодез», которая станет частью гуманитарной помощи Российской Федерации населению Сирийской Арабской Республики.

«Биотэк» оказывает регулярную поддержку нуждающимся реальными делами со дня своего основания и мы считаем своим долгом участие в гуманитарных акциях нашего государства, — сообщил президент ООО «Биотэк» Александр Крикун. — Уверены, что подобные миссии способствуют установлению мира и процветания в Сирии».

В период коронавирусной пандемии для людей, находящихся в тяжелых послевоенных условиях, хорошо зарекомендовавшие себя дезсредства и кожные антисептики станут надежной защитой, резюмировали в компании.

Материал партнера: «Биотэк»

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