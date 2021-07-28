Акции Dr. Reddy’s упали на 11% на фоне иска о коррупционных выплатах в странах СНГ

Компания Dr. Reddy’s Laboratories объявила о финансовых результатах в I квартале текущего года. Общий доход с продажи продукции составил 662 млн долларов, что на 11% больше, чем в 2020 году. Однако акции производителя резко упали на фоне судебного иска, полученного от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, о коррупционных выплатах медицинским работникам из стран СНГ.

Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories опубликовала финансовый отчет за I квартал текущего года, завершившийся 30 июня. Общая выручка производителя выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 662 млн долл. Фирма получила 77 млн долл. чистой прибыли, что оказалось на 1% ниже, чем в 2020 году.

Выручка с продаж дженериков составила в этом квартале 552 млн долл. Это выше на 17%, чем в I квартале 2020 года. В то же время оказание фармацевтических услуг и продажа активных фармацевтических субстанций принесли 101 млн долларов прибыли, что на 12% ниже прошлогодних показателей.

Однако акции фармкомпании упали на 11% после сообщения о получении судебной повестки от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) в связи с некой «анонимной жалобой». В ней утверждается, что медицинские работники из Украины и, возможно, других стран СНГ получали неправомерные платежи от компании или от ее имени. Подобные действия являются нарушением антикоррупционного законодательства США, пишет Business Standard. Сам производитель отметил, что предоставил всю информацию по этому делу властям США и подготовил документы, относящиеся к осуществлению продаж в странах СНГ.

По словам аналитика Авинаша Горакшкара из Profitmart Securities, падение цен на акции связано, скорее всего, с падением прибыли компании. Рынок ожидал от нее огромного роста, но когда производитель заявил о падении прибыли, это стало разочарованием для инвесторов.

При этом некоторые брокерские фирмы, в том числе DART Research, подчеркнули, что сохранили доверие к Dr. Reddy’s Laboratories несмотря на судебные разбирательства, ведь иск вскоре будет урегулирован, и даже в случае наложения штрафных санкций они не будут очень большими.

Владимир Заболотских

pharmvestnik