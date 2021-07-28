Профессионалы дали высокую оценку препарату для улучшения потенции компании «Фармамед.РФ»

В рамках Московской урологической школы, состоявшейся в Москве в июне, компания «Фармамед.РФ» представила широкому кругу врачей-профессионалов новый рецептурный препарат на основе силденафила (РУ ЛП №ЛП-005732).

Российский препарат выпускается в виде спрея. Подобная технология применяется в нашей стране впервые и призвана обеспечить быструю всасываемость и правильную дозировку.

Специалисты, среди которых врачи-урологи и сексологи, отметили не только форму выпуска, но и возможность принимать препарат конфиденциально, благодаря легко снимаемой этикетке.

«Я рад, что профессионалы уловили наш главный посыл: силденафил в виде спрея возвращает уверенность в себе не только мужчинам, но и женщинам, — прокомментировал директор по маркетингу компании «Фармамед.РФ» Андрей Захаров. — Да, он компактен, удобен и предлагает четкую дозировку. Но все же главное — его действие, которое возвращает в отношения спонтанность. Результат — новый уровень в сексуальной жизни партнеров».

Компания «Фармамед.РФ» с 2003 года производит готовые лекарственные формы и активные фармацевтические субстанции.

Московская урологическая школа — медицинский образовательный проект. Основан на клинических рекомендациях, использует европейские методы преподавания и решает задачу стандартизации знаний московских урологов.



Первые семинары в Московской урологической школе состоялись в 2015 году по инициативе главного уролога России и Москвы Дмитрия Пушкаря. Создание Школы инициировано Правительством Москвы и Департаментом здравоохранения Москвы.

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