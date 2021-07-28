«Озон Фарм» будет выпускать препарат против COVID-19 «Арепливир» в Тольятти

На открывшейся второй линии производства лекарств компании «Озон Фарм» в Тольятти будет налажен выпуск препарата против COVID-19 «Арепливир». Планируется, что месяц работы линии обеспечит лекарствами более 1 млн пациентов.

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» открылась вторая линия производства лекарств компании «Озон Фарм», сообщается на сайте правительства Самарской области. На ней будут производить 17 препаратов, включая «Арепливир», — средство на основе фавипиравира, которое используют для лечения больных коронавирусом.

В сутки на второй линии будут производить до 275 тыс. упаковок лекарств. Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что таким количеством препаратов можно будет обеспечить больше 1 млн пациентов в месяц.

Зам. директора по производству компании «Озон Фарм» Олег Минаков отметил, что инвестиции в создание второй линии превысили 3 млрд руб., при необходимости компания сможет запустить производство еще ряда лекарств на имеющихся мощностях. На первой линии компании «Озон Фарм» сейчас выпускается больше 25 препаратов, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Группа компаний «Озон» проинвестировала в свои проекты 4,6 млрд руб. Сегодня на нашей площадке строится еще два предприятия по изготовлению лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение. Также готовится к запуску предприятие компании «Полифарм», которое обещает обеспечить рынок качественными и доступными по цене лекарственными препаратами», – отметил гендиректор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев.

Фото: https://www.samregion.ru/

Григорий Дубов

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