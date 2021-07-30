Teva опубликовала финансовые результаты по итогам II квартала 2021 года

Выручка израильской Teva по итогам II квартала 2021 года выросла на 1% в годовом выражении — до $3,9 млрд, сообщает компания. Чистая прибыль увеличилась до $207 млн.

Расходы на исследования и разработки (НИОКР) по GAAP за данный период составили $248 млн, что на 10% больше по сравнению со II кварталом 2020 года.

«Компания показала хорошие результаты во II квартале», – отметил генеральный директор Teva Pharmaceutical Industries Кори Шульц, отметив, что фармпроизводитель смог «сократить чистый долг еще на $500 млн – до $22,7 млрд». Шульц добавил, что «среди драйверов роста – увеличение чистых продаж препарата для лечения болезни Гентингтона Austedo, средства для профилактики мигрени на основе моноклональных антител Ajovy (рост до $70 млн). Кроме того, противоопухолевый препарат Truxima продолжает завоевывать рынок США, что тоже повлияло на улучшение финансовых показателей компании за соответствующий период.

Шульц добавил, что «из-за последствий пандемии COVID-19 Teva изменила прогноз по выручке за 2021 год, оставив без изменений ожидания по чистой прибыли и денежным потокам». В настоящее время руководство Teva ожидает, что выручка в 2021 году составит от $16 млрд до $16,4 млрд. Предыдущий прогноз составлял $16,4 млрд – $16,8 млрд. Компания подтвердила, что ожидает в текущем году, что скорректированная прибыль на акцию составит от $2,50 до $2,70 за бумагу.

gxpnews