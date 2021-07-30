Большинство кредиторов Purdue Pharma поддержали план реструктуризации компании

Производитель опиоидного препарата Oxycontin фармкомпания Purdue Pharma объявила предварительные результаты голосования кредиторов по плану реорганизации компании. Более чем 95% кредиторов проголосовали за утверждение плана. В июле Purdue Pharma договорилась с 15-ю штатами США, что выплатит им более $4,3 млрд в качестве компенсации за разжигание «опиоидного кризиса». Производитель опиоидного препарата Oxycontin фармкомпания Purdue Pharma объявила предварительные результаты голосования кредиторов по плану реорганизации компании. Более чем 95% кредиторов проголосовали за утверждение плана. В июле Purdue Pharma договорилась с 15-ю штатами США, что выплатит им более $4,3 млрд в качестве компенсации за разжигание «опиоидного кризиса».

В поддержку плана реструктуризации свои голоса отдали 95% из 120 тысяч кредиторов, из них почти 5 тысяч – представители федеральных и местных органов власти США.

Опубликованные результаты являются предварительными, итоги будут обнародованы ко 2 августа, но в компании не ожидают существенных изменений. Слушание по утверждению плана в суде по делам банкротств Южного округа Нью-Йорка намечено на 9 августа 2021 года.

План реструктуризации направлен на урегулирование около 3 тысяч исков от американских городов, штатов, больниц с обвинениями в том, что Purdue и владельцы компании – члены семьи Саклер – внесли свой вклад в опиоидный кризис, унесший жизни около 500 тысяч человек с 1999 года. Purdue и семья Саклер обвинения отвергали.

План предусматривает расформирование компании и передачу активов в фонды, которые займутся урегулированием судебных претензий. Саклеры обязуются более не заниматься производством и продажей опиоидов. Компания, в которую будет преобразована Purdue Pharma, возьмется за разработку препаратов, направленных на борьбу с наркотической зависимостью и последствиями злоупотребления опиоидами. План оценивается в $10 млрд.

Когда план был представлен кредиторам в марте 2021 года, не все штаты согласились одобрить его, посчитав, что Purdue Pharma должна понести большую ответственность. Но в июле компании удалось достичь соглашения с 15-ю штатами США, включая Нью-Йорк, о выплате более $4,3 млрд компенсации за нанесенный ущерб в связи с «опиоидным кризисом». Еще не менее $175 млн компания вложит в фонд по борьбе с опиоидной зависимостью. Всего план реструктуризации поддерживают около 40 штатов.