ВОЗ не рекомендует проводить ревакцинацию от COVID-19 из-за отсутствия данных об эффективности

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить бустерные дозы вакцин от COVID-19, сославшись на отсутствие данных об их эффективности. Об этом сообщила руководитель Департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен во время онлайн-трансляции на официальной странице организации в Twitter.

По ее словам, ВОЗ продолжает изучать вопрос о необходимости дополнительных доз для повышения иммунитета и защиты от высокозаразных штаммов коронавируса.

«Мы совершенно четко понимаем, что в настоящее время недостаточно информации, чтобы дать такую рекомендацию. Опять же, это очень злободневная тема, и проводится множество исследований, чтобы представить научно обоснованные рекомендации», — сказала О’Брайен.

Она добавила, что, скорее всего, бустерная вакцина будет одобрена для применения среди определенных групп населения, например пожилых или людей с сопутствующими заболеваниями. Кроме того, ВОЗ проводит оценку бустера каждой отдельно взятой вакцины, поскольку они все различаются.

В свою очередь фармацевтические компании — производители вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson заявили, что американцам в конечном итоге все равно потребуется бустерная прививка после первой вакцинации двумя дозами. Pfizer планирует подать заявку регулятору США на одобрение бустера в августе текущего года, сообщает CNBC.

Ранее ВОЗ призывала сосредоточиться на экономии вакцин и прививании как можно большего количества мирового населения, вместо того чтобы предлагать и без того ограниченный запас препаратов людям в качестве третьей дозы. Она призвала страны, которые достигли высокого уровня вакцинации населения и планируют прививать его бустерными дозами вакцин, «передумать» и помочь тем странам, которые не смогли вакцинировать даже свой медперсонал.

Владимир Заболотских

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