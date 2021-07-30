«Цитомед» проиграл иск против «Фармасинтеза» по поводу товарного знака

«Цитомед» пытался доказать, что «Фармасинтез» нарушает права на товарный знак «Регастим» при производстве препарата со схожим названием «Регаст». Иркутская компания подала встречные иски, чтобы прекратить охрану товарных знаков «Цитомеда». В итоге суд встал на сторону «Фармасинтеза».
Суд по интеллектуальным правам не удовлетворил иск «Медико-биологического научно-производственного комплекса «Цитомед», в котором компания требовала прекратить продажу и введение в гражданским оборот препарата под названием «Регаст» (МНН эфавиренз) производства «Фармасинтез». Истец утверждал, что иркутская компания нарушила права на товарный знак «Регастим», который принадлежит «Цитомеду». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.
В начале этого года «Фармасинтез» подала встречные иски к «Цитомеду», в которых требовала досрочно прекратить охрану товарных знаков «Регастим» и Regasthym, принадлежавших компании. Суд удовлетворил оба иска, один — в мае, второй — в июле.
Согласно данным системы СПАРК, указанные товарные знаки «Цитомед» приобрел 4 мая 2010 года. Под торговым наименованием «Регастим» компания планировала выпускать препарат для лечения заболеваний ЖКТ, в состав которого входит альфа-глутамил-триптофан, следует из материалов дела. В ГРЛС нет данных о зарегистрированном препарате с таким названием.
«Фармасинтез» выпускает эфавиренз под брендом «Регаст» с 2014 года.
Патентный поверенный агентства по интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко, которая представляет интересы «Фармасинтеза», указывала, что требование «Цитомеда» могло повлиять на доступность препарата, так как в случае запрета на использование торгового наименования «Регаст» компании пришлось бы проводить ребрендинг.
«Мы решили занять проактивную позицию и подали иски о неиспользовании товарных знаков «Регастим» и Regasthym в суд по интеллектуальным правам», — пояснила «ФВ» Бутенко. Она отметила, что правообладатель занял «удобную позицию». «Так, в деле о нарушении он утверждал, что его товарные знаки и название «Регаст» сходны, а товары однородны между собой. В спорах о неиспользовании, напротив, представитель «Цитомеда» указывал на отсутствие у нашего клиента законного интереса в досрочном прекращении товарных знаков, поскольку лекарственные средства имеют разное функциональное назначение», — прокомментировала Бутенко дейтствия «Цитомеда».
«ФВ» направил запрос в компанию «Цитомед».
Маргарита Грошева
pharmvestnik