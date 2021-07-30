Ушла из жизни член ученого совета НИИ общественного здоровья Елена Тельнова

Умерла Елена Алексеевна Тельнова, бывший руководитель Росздравнадзора, член научного совета Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко профессор, доктор фармацевтических наук.

На 70-м году жизни ушла из жизни член научного совета Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Елена Алексеевна Тельнова. Об этом «ФВ» стало известно от нескольких участников фарсообщества. Позднее информацию об этом разместил на своем портале Росздравнадзор.

«Елена Алексеевна Тельнова навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, добрым и открытым человеком», – говорится в сообщении службы.

«ФВ» выражает соболезнования родным и близким Елены Алексеевны Тельновой. Прощание состоится 30 июля в 14:45 в Хованском крематории в 1-ом зале.

Елена Алексеевна окончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова в 1977 году по специальности «Фармация», но ее путь в медицине начался еще в 1969 году, когда она стала медсестрой в одной из терапевтических клиник Москвы.

В 1970—1980-х годах Елена Тельнова занимала ряд постов в фармацевтических организациях столицы, например, была инспектором-фармацевтом, начальником отдела организации торговли Аптечного управления исполкома Моссовета, провизором аптеки № 188 Московской городской аптечной палаты, а затем – ее директором.

В 1990-е годы Тельнова была руководителем Департамента фармации Москвы, председателем Комитета фармации столицы, гендиректором аптеки № 188 «Пресненская».

С 2001 по 2004 год занимала посты вице-президента и первого вице-президента фармкомпании «Биотэк», а в 2004—2005 годах – зам. гендиректора руководителя фармацевтической инспекции «Биотэка».

В 2005—2013 годах Тельнова была зам. руководителя, а с 2010 года – врио главы Росздравнадзора. До ухода с поста она так и не была утверждена официально в качестве руководителя.

После отставки в 2013 году перешла на работу в ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья». Согласно информации официального сайта института, она была членом ученого совета.

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