Началось строительство нового комплекса логистического парка ЦВ «Протек» в Подмосковье

В конце июля началось строительство нового таможенно-складского терминала ТСТ-3 логистического парка «Транссервис» в г. Пушкино (Московская обл., 14 км Ярославского шоссе) — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» (ГК «Протек»). Как сообщили в компании, на сентябрь запланировано начало работ по строительству комплекса ТСТ-4 — сейчас проект находится в стадии проектирования.

7 июля Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на возведение объектов компании «Таможенно-складской терминал Транссервис» (ГК «Протек»).

Общая площадь ТСТ-3 превысит 40 тыс. кв. м, складская составит более 37 тыс. кв. м. Общая площадь ТСТ-4 — более 21 тыс. кв. м, складская — 21 тыс. кв. м. Производственные мощности комплексов — более 36 тыс. и 30,6 тыс. палетомест соответственно.

Старт коммерческой деятельности ТСТ-3 запланирован на январь 2023 года, ТСТ-4 — на май того же года.

После запуска новых комплексов общая площадь логистического фармпарка ГК «Протек», включая ТСТ-1 (запущен в 2006 г.) и ТСТ-2 (запущен в апреле 2017 г.) составит 145 тыс. кв. м, складские мощности превысят 164 тыс. палетомест.

«Все комплексы логистического парка соответствуют классу «А+» и оборудованы по стандартам GDP и GSP, — подчеркнули в компании. — Высокое качество хранения обеспечивается входным контролем и наличием четырех режимов хранения: 15–25 градусов, 8–15 градусов, 2–8 градусов, до минус 30».

«Сегодня ЦВ «Протек» предлагает партнерам и клиентам комплексную услугу в качестве 4PL-оператора: от хранения товара производителя до его поставки в аптеку, включая таможенные процедуры, отгрузки дистрибьютору и работы по прямым контрактам с аптечными сетями, — рассказал генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. — Запуск новых складских комплексов позволит значительно нарастить скорость обработки товара и его доставки клиентам, сократив затраты на доставку. В контуре ТСТ-3 будут обустроены новые, более мощные таможенный склад и склад временного хранения товаров под таможенным контролем, что позволит увеличить пропускную способность Мамонтовского таможенного поста. Особенно отмечу, что развитие логистических мощностей компании станет платформой для интенсивного развития направления e-commerce».

Материал партнера: «Протек»

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