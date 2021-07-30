Минсельхоз хочет ограничить применение антибиотиков в ветеринарии

Минсельхоз России разработал и выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа, которым утверждается перечень лекарств для животных, использование которых будет ограничено в рамках стратегии предупреждения антимикробной резистентности. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru .

В предлагаемом перечне антимикробные препараты разбили на три группы:

— Группа А: лекарства, запрещенные для всех животных. К таким, например, относится мециллинам и пивмециллинам, ломефлоксацин, моксифлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин и др. В этой же группе вещества, запрещенные для продуктивных животных: левомицетин, фуразолидон и др.

— Группа B, куда входят лекарственные препараты второго выбора: пенициллины + аминогликозиды, амоксициллин + клавулановая кислота и др.

— Группа С — лекарственные препараты первого выбора , включает в себя пенициллины/природные пенициллины.

Сейчас в ветеринарии используют антибиотики, предназначенные в том числе и для людей. Их попадание в продукт животного происхождения может вызывать резистентность к лекарствам, применяемым при лечении человека.

«Установление перечня действующих веществ антимикробных препаратов, в отношении которых вводятся ограничения на применение в лечебных целях, в том числе для лечения сельскохозяйственных животных, будет препятствовать неразумному применению антимикробных препаратов и распространению антимикробной резистентности», — указано в документе.

В декабре 2020 года был принят Федеральный закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации». Документом предлагается ввести ограничения на бесконтрольное применение антимикробных лекарственных препаратов, в том числе в ветеринарии.

Елена Сидорова

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