Гватемала и РФПИ заключили новый контракт на поставку вакцины «Спутник V»

Правительство Гватемалы и РФПИ заключили новый контракт на поставки в центральноамериканское государство вакцины «Спутник V». В документе оговорен график ежемесячных поставок до конца года. Очередная партия препарата поступит 29 июля.

Правительство Гватемалы и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили новый контракт на поставки в центральноамериканское государство вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила 27 июля глава Минздрава республики Амелия Флорес, пишет ТАСС.

«Рада сообщить вам, что мы заключили новый контракт на покупку вакцины «Спутник V». В данном контракте оговорен график ежемесячных поставок до конца года», — сказала она на пресс-конференции, транслировавшейся на странице гватемальского правительства в Twitter.

Министр уточнила, что очередная партия препарата поступит 29 июля.

В конце июня «ФВ» сообщал, что Гватемала направила РФПИ письмо с требованием вернуть средства за заказанные дозы «Спутника V». Правительство латиноамериканской республики зарезервировало 16 млн доз вакцины общей стоимостью 160 млн долл., заплатив 50% от этой цены, то есть 79,6 млн долл. При этом страна получила только 150 тыс. доз российской вакцины из 8 млн (то есть 1,87% оплаченных вакцин).

В письме также содержится просьба к РФПИ отправить в Гватемалу вторые дозы вакцины «Спутника V» в течение 20 дней, поскольку с момента иммунизации первых пациентов прошло уже три месяца. Гватемала хочет закончить вакцинацию тех 150 тыс. человек, которые получили первую дозу препарата.

Позднее в Гватемале уточнили, что власти прежде всего хотят пересмотреть условия контракта, а возврат денег — это необязательный пункт.

Минздрав Республики Гватемала одобрил применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года.

Елена Сидорова

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