Moderna задержала поставки вакцин на зарубежные рынки из-за проблем с лабораторными испытаниями

Компания-производитель вакцин Moderna сообщила о задержках поставок своего препарата от COVID-19 на зарубежные рынки в связи с проблемами с лабораторными испытаниями, возникшими у одного из партнеров. Ситуация уже разрешена, но задержка приведет к корректировке сроков поставок вакцины в ближайшие несколько недель.

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее зарубежные партнеры по производству вакцины от СOVID-19 «сталкиваются с задержками» из-за проблем с лабораторными испытаниями, пишет новостное агентство Reuters.

Несмотря на то, что проблема уже решена, процесс выпуска вакцины на зарубежные рынки был замедлен, сообщила пресс-секретарь Moderna. Из-за этого внесены краткосрочные корректировки в порядок поставки вакцины за пределы США в течение двух-четырех недель. Кроме того, пресс-секретарь добавила, что производитель не располагает дополнительными запасами противоковидного препарата на складе, чтобы урегулировать проблему с временными перебоями поставок.

Moderna не уточнила, из-за какого партнера пришлось задержать поставки. Среди ее партнеров за пределами США такие компании, как швейцарская Lonza Group AG, занимающаяся производством субстанции для вакцины, и испанская Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA, фасующая вакцину во флаконы.

Объявление производителя было сделано после того, как премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Кюм заявил, что Moderna приостановила поставки вакцины в страну из-за возникших проблем и возобновит их на следующей неделе.

На фоне новости цена на акции Moderna упала на 4,5%.

Владимир Заболотских

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